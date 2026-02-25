¿Es seguro viajar a México luego del operativo contra “El Mencho”? Esto dice The New York Times

Usuarios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara esperan sus vuelos de salida, que siguen retrasados, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el 23 de febrero de 2026.

Con los recientes hechos de violencia registrados durante el fin de semana, posteriores al operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y con las vacaciones de primavera próximas, la periodista Shannon Sims, de The New York Times, se propuso a abordar la pregunta que muchos viajeros se hacen sobre sí resulta seguro viajar a México en estos momentos, tras la captura y posterior abatimiento de “El Mencho”.

Aunque históricamente el turismo no suele ser el blanco de la violencia ligada a los cárteles, esta vez es muy diferente. Tras la jornada del pasado domingo, se registraron cancelaciones de vuelos hacia y desde Puerto Vallarta y Guadalajara. Además, en zonas turísticas como Cancún y Playa del Carmen se emitieron advertencias temporales para mantenerse en resguardo, de acuerdo con indicaciones del gobierno de Estados Unidos.

Para dimensionar el escenario, la periodista consultó a Ken Webber, exoficial del Pentágono y actual gerente de Global Rescue, quien advirtió que la reacción de los cárteles ante este tipo de operativos podría estar entrando en una fase distinta. “Ningún viaje a México está exento de riesgos”, dijo.

Sobre la misma línea, Robert J. Bunker, director de investigación y análisis en una consultora de seguridad, se refirió sobre el temor de que los cárteles ataquen a turistas, en particular a estadounidenses, y sostuvo que, aunque estos grupos pueden actuar de manera impredecible, no tendría lógica convertir a los visitantes en un objetivo.

Ahora bien, respecto a la seguridad, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene distintos niveles de advertencia según el destino. Es decir, estados como Campeche y Yucatán se encuentran en nivel 1, que implica “tomar precauciones normales”.Pero, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas y Michoacán están bajo nivel 4, o sea, “no viajar”. La Ciudad de México, Baja California Sur y Quintana Roo se ubican en nivel 2, lo que significa “tomar precauciones adicionales”.

Bunker recomendó que quienes decidan viajar, aun con el contexto actual y considerando el nivel de riesgo, consideren contratar un seguro y optar por transporte ofrecido por hoteles o complejos turísticos. “No querrás simplemente decir que sí si alguien se te acerca y te ofrece un taxi”, advirtió.

