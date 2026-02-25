Consolida ASA continuidad de certificaciones ISO en calidad e integridad

Contar con herramienta estratégicas para asegurar la mejora continua y la alineación permanente con estándares globales, el objetivo

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) reafirma su compromiso con la excelencia operativa, la transparencia y la mejora continua al consolidar la vigencia de sus certificaciones internacionales en materia de calidad e integridad, tras las auditorías de vigilancia más recientes realizadas por organismos certificadores independientes.

Como resultado de la auditoría conforme a la Norma ISO 9001:2015, el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de ASA mantiene su certificación, lo que garantiza que sus procesos se encuentran estandarizados, documentados y alineados con las mejores prácticas internacionales.

El SGC, certificado desde 2010 y actualizado conforme a las versiones vigentes de la norma, ha permitido a la institución fortalecer la eficiencia operativa, optimizar recursos y elevar la satisfacción de usuarios y clientes en los diversos servicios que presta al sector aeronáutico nacional e internacional.

Como parte de su política de integridad institucional, en congruencia con el marco jurídico nacional en materia anticorrupción, ASA refrendó la certificación de su Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción (PIPC) bajo la Norma ISO 37001:2016. Este programa, implementado en 2019 y certificado por primera vez en 2021, consolida mecanismos de prevención, control y mejora orientados a fortalecer la cultura organizacional basada en la ética, la legalidad y la rendición de cuentas.

En 2025 las auditorías externas de vigilancia confirmaron la continuidad de ambas certificaciones, lo que demuestra la eficacia de los sistemas implementados y el cumplimiento sostenido de los requisitos internacionales aplicables.

Más allá de un reconocimiento formal estas evaluaciones representan una herramienta estratégica para asegurar la mejora continua y la alineación permanente con estándares globales.

Para ASA es importante mantener estas certificaciones, ya que implica cumplir con parámetros técnicos con los que refrenda su responsabilidad con la sociedad y el Estado mexicano.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares reconoce que la adopción y consolidación de estándares ISO fortalecen la confianza de autoridades, clientes, proveedores y aliados estratégicos y posicionan a la institución como referente en gestión pública eficiente, íntegra y orientada a resultados.

Con estas acciones ASA ratifica su determinación de consolidar una gestión basada en la calidad y la integridad, para contribuir al desarrollo del sector aeronáutico y al fortalecimiento institucional del país.