Alerta por frío: ¿Qué alcaldías de la CDMX tendrán bajas temperaturas en las próximas horas? |MAPA

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) confirmó que este 25 de febrero de 2026 continúa la racha de frío en la capital, por lo que se emitió Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas durante la madrugada y primeras horas del día.

Las autoridades prevén que las temperaturas mínimas oscilarán entre 4 °C y 6 °C, principalmente entre las 00:00 y las 08:00 horas, lo que representa riesgo moderado para la población.

La dependencia capitalina advirtió que el descenso térmico puede agravar recomendaciones de salud pública, especialmente para adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias. Protección Civil instó a cubrir nariz y boca, usar ropa abrigadora y evitar cambios bruscos de temperatura.

Alcaldías con baja temperatura y Alerta Amarilla en CDMX

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Este aviso climatológico indica la posibilidad de descensos térmicos considerables y obliga a tomar medidas preventivas tanto en hogares como en espacios públicos donde el frío se intensifica al amanecer.

Recomendaciones y cuidados ante la onda de frío

Las autoridades recomiendan a los capitalinos usar varias capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, y proteger nariz y boca para conservar el calor corporal. Asimismo, se aconseja mantener una buena hidratación, consumir alimentos ricos en vitaminas y evitar la exposición prolongada al aire frío, especialmente por la madrugada y primeras horas de la mañana.

La SGIRPC también recordó la importancia de proteger a las mascotas y mantener calentadores o chimeneas bien ventilados si se utilizan en interiores para evitar riesgos de intoxicación.