Suspensión Parque Lira: PAOT detiene espectáculo por falta de permisos

Suspenden espectáculo en Parque Lira por falta de permisos

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México, ordenó la suspensión del espectáculo de luces “Alicia en el País de las Maravillas”. en el Parque Lira.

¿Por qué se ordenó la suspensión en el Parque Lira?

La medida responde a la falta de permisos por parte de las secretarías de Planeación y de Medio Ambiente, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En un comunicado, la dependencia, aseguró que la empresa responsable, Beste Templen “no presentó las autorizaciones o evidencia de solicitud necesarias para el desarrollo del evento”.

¿Qué pasará con el espectáculo en Parque Lira?

En las últimas semanas vecinos habían denunciado las afectaciones a las áreas verdes, cierre del espacio público y falta de claridad en permisos.

La PAOT aseguró que la suspensión permanecerá hasta que la empresa presente los permisos requeridos.

