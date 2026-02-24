Frío en CDMX no se va: Partes altas amanecerán heladas y otros estados podrían llegar a 45 grados

Ambiente frío al amanecer en la Ciudad de México, con bajas temperaturas en zonas altas.

Luego de varios días de altas temperaturas, el frente frío número 37 ingresó al país y ha provocado un descenso térmico acompañado de fuertes vientos y lluvias en distintas regiones.

De acuerdo con Juan Antonio Palma, meteorólogo, el sistema frontal se extendió sobre el sur de la península de Yucatán y ocasionó lluvias intensas en el norte y oriente de Chiapas, así como precipitaciones fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Además, la masa de aire ártico asociada al frente ha generado un ambiente muy frío durante el amanecer en el norte y centro del país. Esta condición también provocó un evento de “Norte”, con rachas intensas de viento en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como oleaje de hasta cinco metros en el litoral sur del Golfo de México.

¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México?

Sin embargo, aunque la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió que la madrugada del miércoles será muy fría, especialmente en zonas altas de la capital. Por otra parte, se prevé que una línea seca ocasionará rachas de viento fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en el norte del país. También se espera un evento de “Surada”, con vientos cálidos en:

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Península de Yucatán.

Además, las temperaturas podrían alcanzar hasta 45 grados en Sonora, Coahuila y Nuevo León.

Asimismo, se prevé que el jueves se aproxime un nuevo sistema frontal a la frontera noroeste del país, lo que podría generar más vientos fuertes y lluvias en zonas del occidente, centro, sur y la península de Yucatán.