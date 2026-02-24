¿Adiós a partidos con nexos criminales? PAN propone quitar registro a quienes reciban dinero del narco

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República estará atento de la presentación de Reforma Electoral que este miércoles presente la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró el coordinador de la bancada, Ricardo Anaya, al señalar que el proyecto de dictamen podría ser enviado a la Cámara de Diputados.

¿Qué postura fijó el PAN sobre la Reforma Electoral?

Previo a la sesión ordinaria de este martes, el legislador dijo que existe disposición de diálogo del albiazul siempre y cuando se discuta la sanción a partidos políticos que reciban cualquier financiamiento por parte del crimen organizado.

“El llamado que le hacemos al gobierno es que si deveras quieren una reforma electoral, pues entremos a lo fundamental que es evitar el dinero de los narcotraficantes, de los criminales, del huachicol fiscal en las elecciones, y que se establezca una sanción pues radicalmente severa para los partidos políticos que reciban dinero del crimen organizado”.

“Concretamente que por un peso del crimen organizado que recibe un partido, se le quite le registro, desaparezca ese partido político, pero si es un tema que no les interesa y lo único que quieren es debilitar al Instituto Nacional Electoral por supuesto no nos vamos a prestar a esa patraña”. —

¿Qué señalamientos hizo sobre el INE y el financiamiento?

Y es que consideró que los temas anunciados por la Primera Mandataria para elección de plurinominales, financiamiento a partidos, voto de mexicanos en el exterior entre otros, son una cortina de humo para lograr obtener el control del INE por dos vías, la falta de recursos para vigilar elecciones y reducir el número de sus consejeros.

“El gobierno sabe que no cuenta con los votos necesarios dentro de su propia coalición para sacar adelante los temas que tanto han publicitado, el cuento de los plurinominales, que si el dinero de los partidos, ellos saben que eso no va a pasar porque no tienen los votos, no se han podido poner de acuerdo ni siquiera con ellos mismos”.

“Nosotros creemos que eso es una cortina de humo, el objetivo verdadero y real del gobierno es debilitar al INE y nosotros vamos a defender al INE porque queremos que siga habiendo elecciones democráticas”. —

Consideró que reducir el costo de elecciones es una trampa, fraude y mentira al tener interés real que el INE no tenga dinero y Morena pueda manipular las elecciones y mantenerse en el poder.

