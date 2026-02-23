Enfermedad Celíaca: mucho más que intolerancia al gluten

Los síntomas de la enfermedad celíaca pueden confundirse con “gastritis”, “colitis” o síndrome de intestino irritable. / SimpleImages

A nivel global se calcula que aproximadamente 1 de cada 100 personas tiene enfermedad celíaca, es decir, alrededor de 1 % de la población mundial. Esa cifra incluye a muchas personas aún sin diagnosticar, según Celiac Disease Foundation.

En México, se calcula que hay 1 millón de personas con enfermedad celíaca, pero una gran parte no lo sabe porque los síntomas pueden confundirse con “gastritis”, “colitis” o síndrome de intestino irritable. En adultos, el retraso diagnóstico promedio puede ser de 7–10 años; en niños, suele diagnosticarse antes, pero también puede retrasarse hasta 6 años en promedio.

En “Martha Debayle en W”, la Dra. Alejandra Yarensy Macías Gutiérrez, médica Cirujano y especialista en Medicina Interna nos habló de la enfermedad celíaca, pues a nivel global, se calcula que aproximadamente 1 de cada 100 personas tiene enfermedad celíaca, es decir, alrededor de 1 % de la población mundial. Esa cifra incluye a muchas personas aún sin diagnosticar, según Celiac Disease Foundation.

En México, se calcula que hay 1 millón de personas con enfermedad celíaca, pero una gran

parte no lo sabe porque los síntomas pueden confundirse con “gastritis”, “colitis” o síndrome de intestino irritable.

En adultos, el retraso diagnóstico promedio puede ser de 7–10 años; en niños, suele

diagnosticarse antes, pero también puede retrasarse hasta 6 años en promedio.

Según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) , dice que la enfermedad

celíaca afecta significativamente más a las mujeres que a los hombres, con una tasa de entre dos y

tres veces mayor. Sus estudios indican que entre el 60% y el 70% de las personas

diagnosticadas son mujeres. Esta diferencia podría deberse a factores hormonales, una mayor tendencia a desarrollar enfermedades autoinmunes y a que suelen buscar diagnóstico con mayor frecuencia.

En México, la dieta tradicional basada en maíz nixtamalizado (tortillas, tlacoyos, tamales) es

naturalmente libre de gluten, lo que hace que, en teoría, una persona con enfermedad celíaca

pueda adaptar muchos platillos típicos sin cambiar completamente su alimentación.

Lo interesante es que el problema no suele estar en el maíz, sino en la contaminación cruzada:

en muchos molinos y tortillerías se procesa también harina de trigo, lo que puede introducir trazas

de gluten en productos que originalmente no lo contienen.

La enfermedad celíaca, es una condición que muchas personas siguen reduciendo a “me cae mal el trigo” o “es una alergia”… y no lo es. La celiaquía es una enfermedad autoinmune:cuando alguien con predisposición genética come gluten (proteína presente en trigo, cebada y centeno), su sistema inmune se activa y daña el intestino delgado, especialmente las vellosidades que ayudan a absorber nutrientes. Por eso puede afectar todo el cuerpo, no solo la panza.

Te puede interesar: Lo que debes saber sobre el gluten y la enfermedad celíaca

¿QUÉ ES EXACTAMENTE LA ENFERMEDAD CELÍACA?

Es una respuesta inmune permanente al gluten en personas predispuestas.

Ese ataque inflamatorio provoca daño intestinal y puede generar malabsorción (hierro, calcio, vitaminas, etc.).

Se estima que alrededor de 1% de la población lo padece.

CELIAQUÍA NO ES LO MISMO QUE…

Alergia al trigo: suele ser una reacción alérgica (tipo IgE), con síntomas como ronchas,

hinchazón, dificultad respiratoria, etc.

Sensibilidad al gluten no celíaca: puede dar síntomas con gluten, pero sin el patrón

autoinmune ni el daño intestinal típico de celiaquía (y aún se entiende menos).

En México, se calcula que hay 1 millón de personas con enfermedad celíaca. / Photographer, Basak Gurbuz Derma Ampliar

¿POR QUÉ TARDAN TANTO EN DIAGNOSTICARLA?

Porque es una “gran imitadora”:

1. No siempre da diarrea. Hoy sabemos que menos de la mitad debuta con el “cuadro clásico”.

de diarrea y pérdida de peso; muchas personas tienen síntomas fuera del intestino.

2. Se confunde con cosas muy comunes: colon irritable, gastritis, estrés, ansiedad,

intolerancia a la lactosa, anemia “por mala alimentación”, etc. (hay mucha superposición de síntomas).

3. Mucha gente deja el gluten por su cuenta antes de estudiarse. Y ojo: las guías insisten en que los estudios diagnósticos deben hacerse comiendo gluten, porque si lo quitas, los anticuerpos pueden bajar y “salir normal” aunque sí seas celíaca.

4. Puede haber retrasos reales: hay estudios que documentan demoras de años en ciertos grupos y escenarios clínicos.

SÍNTOMAS (Y LOS QUE “NADIE RELACIONA”)

● Digestivos (los esperados)

● Distensión (“panza inflada”), gases, dolor abdominal

● Diarrea crónica o intermitente, estreñimiento

● Náusea, reflujo, pérdida de peso (no siempre)

● Pérdida de peso

● Retraso en crecimiento en niños

EXTRAINTESTINALES (LOS QUE CONFUNDEN)

● Anemia por deficiencia de hierro y fatiga (muy típico)

● Osteopenia/osteoporosis o fracturas “sin explicación”

● Dermatitis herpetiforme: un sarpullido con comezón intensa (manifestación cutánea. asociada)

● Dolor articular, cefaleas, “brain fog”

● Neurológico: neuropatía periférica, ataxia en algunos casos, migraña

● En salud reproductiva: irregularidades, infertilidad (en algunas personas), abortos

Puedes tener celiaquía aunque “no parezca del estómago”.

¿POR QUÉ SE DA? ¿ES GENÉTICA? ¿SE HEREDA?

● Hay una predisposición genética fuerte: la gran mayoría de personas con celiaquía tienen

ciertos genes HLA (como DQ2/DQ8). Eso no significa que si tienes el gen ya “te va a dar”,

pero sí aumenta la susceptibilidad.

● Sí puede haber agregación familiar (por eso en familiares cercanos se pone atención).

● El gluten es el disparador, pero el “por qué justo a esa edad” puede involucrar otros factores

(inmunidad, ambiente, etc.).

● La realidad es que aún NO se sabe cuál es la causa exacta

¿CON QUÉ SE PUEDE CONFUNDIR?

● Síndrome de intestino irritable (importantísimo, porque se parecen y por eso se puede retrasar

el diagnóstico)

● Intolerancia a la lactosa (a veces secundaria por daño intestinal)

● Anemia por otras causas, hipotiroidismo, dispepsia funcional

● Enfermedad inflamatoria intestinal (en algunos casos)

5

● Alergia al trigo o sensibilidad al gluten no celíaca

La enfermedad celíaca es una afección autoinmune en la que el sistema inmunitario reacciona al gluten, y a veces daña el intestino delgado. / Stefka Pavlova Ampliar

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA BIEN?

● Regla de oro: no quites el gluten de tu dieta antes de hacerte un estudio (si lo haces, puedes alterar los resultados).

¿CUÁNDO DEBERÍA ALGUIEN CONSIDERAR ESTUDIOS?

- Anemia que no mejora con hierro.

- Familiar de primer grado con diagnóstico confirmado.

- Enfermedades autoinmunes (tiroides, diabetes tipo 1).

- Síntomas digestivos persistentes.

- Osteoporosis temprana.

- Infertilidad inexplicada.

Leer más: El ABC de la enfermedad celíaca