Eclipse de luna de sangre 2026: qué ocurrirá el 3 de marzo y cómo verlo

El 3 de marzo de 2026 se producirá un eclipse lunar total, fenómeno astronómico también conocido como “luna de sangre”, cuando la Luna atraviese por completo la sombra de la Tierra y adquiera un tono rojizo. Este será el único eclipse lunar total del año y uno de los eventos celestes más esperados por aficionados y científicos.

Durante un eclipse lunar total, la Tierra bloquea la luz directa del Sol hacia la Luna y solo la luz refractada por la atmósfera terrestre ilumina el satélite, produciendo esa coloración rojiza característica. A diferencia de los eclipses solares, no se necesita protección visual especial para observarlo; puede verse a simple vista o con binoculares para mayor detalle.

¿Cómo y cuándo ver el Eclipse de Luna de Sangre?

El fenómeno iniciará en la noche del 2 de marzo y continuará en las primeras horas del 3 de marzo dependiendo de tu ubicación geográfica, ya que ocurre mientras la Luna pasa por las distintas fases de sombra terrestre. En muchas regiones la fase total, cuando la Luna está completamente en la umbra, durará cerca de una hora.

¿Dónde será visible el Eclipse de Luna de Sangre? (países y regiones)

El eclipse de luna de sangre será observable en diferentes partes del mundo.

Norteamérica – Estados Unidos, México, Canadá (mayor parte) Centroamérica – Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica Sudamérica (oeste) – Partes de Chile y Perú (parcial en algunos lugares) Asia oriental – Japón, China, Corea del Sur Sudeste Asiático – Indonesia, Filipinas Oceanía – Australia, Nueva Zelanda Regiones del Pacífico – Islas y archipiélagos del océano

El fenómeno no será visible desde Europa ni África debido a la posición del eclipse respecto al horizonte en esas zonas.

Este eclipse total de Luna será una excelente oportunidad para observar uno de los espectáculos más impresionantes del cielo nocturno, visible sin necesidad de equipo especializado, y marcará un evento astronómico para recordar antes del siguiente total, previsto hasta 2028.