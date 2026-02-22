Poder Judicial coordina acciones y avala posible día inhábil, tras operativo se seguridad

El Órgano de Administración Judicial, respaldo a las personas juzgadoras que determinen necesario declarar el lunes 23 de febrero de 2026 como día inhábil.

El Poder Judicial reforzó su seguridad ante el operativo desplegado por autoridades federales en el país; de acuerdo con un comunicado emitido por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), se mantiene coordinación permanente con instancias federales, estatales y municipales para garantizar la integridad del personal y la protección de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF).

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum llama la calma ante narcobloqueos en el país

📌 El Órgano de Administración Judicial informa



Desde que se hizo público el operativo de las autoridades de seguridad del país, el Pleno del #OAJ ha mantenido coordinación y comunicación con las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad en las… pic.twitter.com/3JPOhp7V91 — OAJ (@OAJ_Mex) February 23, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Reportan muerte de “El Mencho” tras operativo federal en Jalisco

Coordinación institucional ante operativo nacional

En un comunicado, el Pleno del OAJ señaló que, desde que se hizo público el dispositivo de seguridad, se establecieron canales de comunicación institucional con las autoridades competentes, con el objetivo de prevenir riesgos y asegurar el funcionamiento del sistema de justicia en condiciones seguras.

Como parte de las medidas preventivas, el órgano administrativo expresó su respaldo a las personas juzgadoras que determinen la necesidad de declarar el lunes 23 de febrero de 2026 como día inhábil en sus respectivos órganos jurisdiccionales, en función de las condiciones de seguridad en cada entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden clases por violencia: ¿En qué estados no tendrán clases presenciales este lunes 23 de febrero?

Respaldo para declarar día inhábil

La decisión, precisó el organismo, busca privilegiar la protección del personal judicial, de los usuarios del sistema y de la ciudadanía que acude a las sedes del Poder Judicial.

El OAJ también hizo un llamado a todas las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación a mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales, a fin de atender de manera oportuna las disposiciones administrativas y las indicaciones que emitan las autoridades correspondientes.

Estas acciones se enmarcan en un contexto de prevención y coordinación interinstitucional, con el propósito de garantizar la continuidad de la impartición de justicia sin poner en riesgo la seguridad del personal ni de los justiciables.

ahz.