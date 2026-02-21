No guardes la chamarra, bajará la temperaturas en CDMX
Llega nuevo frente frío a México acompañado de aire ártico lo que provocará el descenso de la temperatura en varias regiones.
El Frente Frío número 37 llega con una masa de aire ártico a México, lo que provoca el descenso de la temperatura en norte noroeste de la República Mexicana.
De acuerdo con la Conagua, el Frente Frío 37 trae además del descenso de temperatura, rachas de viento para el día de mañana, condición que se extenderá al oriente, mesa central y Valle de México.
Estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Puebla registrarán lluvias puntuales, por ello si pensabas guardar la chamarra, no lo hagas y si vives en estos estados ve sacando el paraguas para este domingo 22 de febrero.
En la Ciudad de México, los efectos de este nuevo Frente Frío ya se dejan sentir con viento y temperaturas menores que en días pasados que alcanzaron los 30 grados en algunas alcaldías.
Mañana domingo 22 de febrero es esperan máximas de solo 18 grados y la madrugada del lunes serán aún menores en la CDMX.