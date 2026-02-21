No guardes la chamarra, bajará la temperaturas en CDMX

El Frente Frío número 37 llega con una masa de aire ártico a México, lo que provoca el descenso de la temperatura en norte noroeste de la República Mexicana.

Nuestra experta nos informa los efectos que generará el #FrenteFrío 37 y su masa de aire ártico a su paso por nuestro país. A partir de esta noche habrá descenso de #Temperatura en el norte y noreste de #México, extendiéndose hacia el centro y oriente de la República Mexicana pic.twitter.com/TbzsHjOFCy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 21, 2026

De acuerdo con la Conagua, el Frente Frío 37 trae además del descenso de temperatura, rachas de viento para el día de mañana, condición que se extenderá al oriente, mesa central y Valle de México.

Estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Puebla registrarán lluvias puntuales, por ello si pensabas guardar la chamarra, no lo hagas y si vives en estos estados ve sacando el paraguas para este domingo 22 de febrero.

⚠️¡Tómalo en cuenta! En cada uno de los gráficos te compartimos el #Pronóstico de #Viento, #Oleaje y #Lluvias que generará hoy y mañana, el paso del #FrenteFrío 37 por el territorio nacional pic.twitter.com/HzW8BtosiG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 21, 2026

En la Ciudad de México, los efectos de este nuevo Frente Frío ya se dejan sentir con viento y temperaturas menores que en días pasados que alcanzaron los 30 grados en algunas alcaldías.

Mañana domingo 22 de febrero es esperan máximas de solo 18 grados y la madrugada del lunes serán aún menores en la CDMX.