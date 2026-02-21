La Torre BBVA cumple una década y W Radio se unió a la celebración

La Torre BBVA México es el primer rascacielos latinoamericano en ganar el “10 Year Award of Excellence"

La Torre BBVA México celebra su primer década de vida como ganadora del 10 Year Award del CTBUH en 2025 y W Radio se sumó al festejo transmitiendo durante todo un día y completamente en vivo, desde este edificio emblemático de la Ciudad de México.

El reconocimiento del Council on Tall Buildings and Urban Habitat destaca el desempeño de este que es el cuarto rascacielos más alto de la capital del país, ubicado a la entrada del Bosque de Chapultepec.

Torre BBVA edificio emblemático de la Ciudad de México, inaugurado en 2016 con los más altos estándares, llega a su décimo aniversario. Ampliar

La Torre BBVA, símbolo de innovación

Rafael Agenjo Rodríguez, director de Proyectos Inmobiliarios de BBVA México, compartió con Jeanette Leyva Reus en Negocios W la historia detrás de este edificio que obtuvo uno de los máximos reconocimientos inmobiliarios del mundo.

¡La Torre @bbva, símbolo de innovación en México!🇲🇽



Una obra que tardó en construirse 7 años, en el marco del proyecto Aurora, con una inversión aprox. de 3 mil millones de dólares: Rafael Agenjo Rodríguez, director de Proyectos Inmobiliarios de BBVA México.

La Torre BBVA está avalada por una certificación LEED Platino, que se otorga a edificios que cumplen con altos estándares de eficiencia energética, gestión del agua, calidad del aire y reducción de emisiones, que formaron parte desde el proyecto diseñado en colaboración por Legorreta Arquitectos y la firma británica Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP).

La Torre BBVA México cuenta con la certificación LEED Platino. Desde su construcción con materiales orgánicos hasta su gestión eficiente de residuos y energía, cada detalle está pensado para cuidar el planeta: Rafael Agenjo Rodríguez.

Jeanette Leyva Reus también conversó con Claudia Canto, directora del segmento Pyme en BBVA México, sobre las Pequeñas y medianas empresas (PyMES) y los servicios que ofrece el banco para ayudarlas a crecer.

Las PyMEs son el verdadero motor de México, con más de 5.8 millones de PyMEs, 7 de cada 10 empleos provienen de ellas, pero sólo el 30% cuenta con servicios bancarios: Claudia Canto, directora del segmento Pyme en BBVA México.

2026 se perfila como un año de mayor certidumbre para México

En Así las Cosas con Gabriela Warkentin, Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director General de BBVA México,afirmó que “Hoy tenemos más claridad de dónde estamos parados”.

"Estamos viviendo la revolución industrial más rápida de la historia: La Inteligencia Artificial"



2026 se perfila como un año de certidumbre para México, a pesar de los retos globales: Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director General de BBVA México.





En la misma emisión, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, compartió su perspectiva sobre el futuro del TMEC y su importancia en el desarrollo de nuestro país.

¿Es el TMEC la clave del éxito económico para México?



"Es factible pensar que no habrá una ruptura y que el tratado va a continuar (…) El tratado permite que sus socios sean más competitivos", Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.





También en Así las Cosas con Gabriela Warkentin, la directora de Fundación BBVA México, Sofía Ize Ludlow, compartió detalles de las escuelas “Chavos que inspiran”, donde se otorga educación gratuita y de excelencia a menores en situación de vulnerabilidad.

La educación es motor del cambio. Gracias al compromiso de los clientes y colaboradores de BBVA México, la Fundación BBVA México impulsa las "Escuelas Chavos que Inspiran", Sofía Ize Ludlow.







Los retos de la banca

En Así las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, Daniel Ordaz, director general de Data y Experiencia Única de BBVA México, habló de la funcionalidad del edificio, al que describió como “un sitio espectacular para trabajar”.

Sobre los retos que enfrenta la banca, Daniel Ordaz destacó la experiencia de los clientes, tener procesos más eficientes y la prevención y reacción ante fraudes.

Finalmente, el director general de Data y Experiencia Única de BBVA México destacó los beneficios de la app para sus usuarios.