La Torre BBVA cumple una década y W Radio se unió a la celebración
Los conductores Jeanette Leyva Reus, Gabriela Warkentin y Enrique Hernández Alcázar transmitieron desde la Torre BBVA, ganadora del 10 Year Award del CTBUH
La Torre BBVA México celebra su primer década de vida como ganadora del 10 Year Award del CTBUH en 2025 y W Radio se sumó al festejo transmitiendo durante todo un día y completamente en vivo, desde este edificio emblemático de la Ciudad de México.
El reconocimiento del Council on Tall Buildings and Urban Habitat destaca el desempeño de este que es el cuarto rascacielos más alto de la capital del país, ubicado a la entrada del Bosque de Chapultepec.
La Torre BBVA, símbolo de innovación
Rafael Agenjo Rodríguez, director de Proyectos Inmobiliarios de BBVA México, compartió con Jeanette Leyva Reus en Negocios W la historia detrás de este edificio que obtuvo uno de los máximos reconocimientos inmobiliarios del mundo.
La Torre BBVA está avalada por una certificación LEED Platino, que se otorga a edificios que cumplen con altos estándares de eficiencia energética, gestión del agua, calidad del aire y reducción de emisiones, que formaron parte desde el proyecto diseñado en colaboración por Legorreta Arquitectos y la firma británica Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP).
Jeanette Leyva Reus también conversó con Claudia Canto, directora del segmento Pyme en BBVA México, sobre las Pequeñas y medianas empresas (PyMES) y los servicios que ofrece el banco para ayudarlas a crecer.
2026 se perfila como un año de mayor certidumbre para México
En Así las Cosas con Gabriela Warkentin, Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director General de BBVA México,afirmó que “Hoy tenemos más claridad de dónde estamos parados”.
En la misma emisión, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, compartió su perspectiva sobre el futuro del TMEC y su importancia en el desarrollo de nuestro país.
También en Así las Cosas con Gabriela Warkentin, la directora de Fundación BBVA México, Sofía Ize Ludlow, compartió detalles de las escuelas “Chavos que inspiran”, donde se otorga educación gratuita y de excelencia a menores en situación de vulnerabilidad.
Los retos de la banca
En Así las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, Daniel Ordaz, director general de Data y Experiencia Única de BBVA México, habló de la funcionalidad del edificio, al que describió como “un sitio espectacular para trabajar”.
Sobre los retos que enfrenta la banca, Daniel Ordaz destacó la experiencia de los clientes, tener procesos más eficientes y la prevención y reacción ante fraudes.
Finalmente, el director general de Data y Experiencia Única de BBVA México destacó los beneficios de la app para sus usuarios.