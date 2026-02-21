Confirman la desaparición del hijo del exsenador del PAN, Jorge Luis Preciado / Evangelina Hernández ( W Radio )

La Fiscalía de Colima dio a conocer a través de un comunicado del hallazgo de un vehículo incendiado el pasado 12 de febrero en los límites con Jalisco y en el que presuntamente se trasladaba el hijo del exsenador panista Jorge Luis Preciado, el joven que responde al nombre de Jorge Bladimir, de quien hasta el momento no hay mayor indicio por lo que continúa en calidad de desaparecido.

A través de la Fiscalía Especializada en la Investigación en Materia de Desaparición de Personas, se lleva a cabo investigaciones correspondientes por la Desaparición en Colima de una persona, de nombre Jorge Bladimir “N”.

El comunicado detalla que desde hace un par de semanas se presentó formal denuncia ante esta institución, activándose de inmediato los protocolos de búsqueda.

Localizan vehículo en límites de Colima y Jalisco

El pasado 12 de febrero fue localizado el vehículo en el que presuntamente se trasladaba la persona en cuestión; dicho vehículo fue incendiado y localizado en los límites territoriales entre el estado de Colima y el estado de Jalisco, específicamente en la zona colindante de La Loma, en el municipio de Minatitlán, Colima, con la comunidad de Toxin, en Jalisco.

Al interior del vehículo, precisa el documento, no se localizó ningún cuerpo. La unidad fue debidamente asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público para los dictámenes periciales correspondientes.

_*COMUNICADO*_



*FGE investiga la desaparición de una persona y mantiene coordinación con autoridades de Jalisco*



Más información: https://t.co/8j6IR7oMVb pic.twitter.com/TKVkq9zQEZ — Fiscalía Colima (@FiscaliaColima) February 21, 2026

Coordinación interestatal y avances en la investigación

El hallazgo del vehículo llevó a la ampliación de los actos de investigación tanto en Colima como Jalisco, manteniendo la coordinación permanente con la Fiscalía del Estado de Jalisco, a fin de esclarecer los hechos y dar con el paradero de Jorge Bladimir.

No obstante de las acciones coordinadas, las autoridades no tienen avances y continúan con la investigación y comunicación con la familia de la víctima.

Pese a que el comunicado de la Fiscalía de Colima se dio a conocer este día, desde el pasado 19 de febrero la ficha de búsqueda del joven fue circulada en redes por la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila.

La Comisión de Búsqueda de Personas solicita su valiosa colaboración para dar con el paradero de:



*** JORGE BLADIMIR PRECIADO NAVARRETE ***



Cualquier información sobre su paradero comunícate vía #inbox o a los teléfonos que aparecen en la ficha. pic.twitter.com/Og1u0Ct1DL — Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila (@cbecoahuila) February 19, 2026

En la ficha se detalla que fue desde el pasado 5 de febrero que Jorge Bladimir de 29 años de edad habría desaparecido en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, sin que hasta el momento se tenga indicio de su paradero.