Shakibecca habla tras ser retirada de la caminata con Shakira: ‘Fue una desilusión’ | VIDEO

Para muchos fanáticos, asistir a un concierto de Shakira es una experiencia única, pero para Rebeca Maiellano, mejor conocida como Shakibecca, la doble más famosa de la colombiana, el 21 de marzo de 2025 terminó siendo una noche agridulce. La imitadora había conseguido un lugar en la caminata especial con los fans como parte del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la Ciudad de México. Sin embargo el equipo de Shakira le pidió que se retirara.

¿Por qué le prohibieron participar?

Según relató en sus redes sociales, llegó puntualmente al evento vestida, maquillada y peinada como la artista, argumentando que buscaba rendirle homenaje. Cuando el equipo comenzó a distribuir las chamarras plateadas y lentes que los seleccionados usarían durante la caminata se acercaron a ella:

“Me pidieron que me moviera de lugar. Yo estaba en una posición cercana al inicio de la fila, asignada según mi estatura, y me ilusionaba la idea de poder ver y saludar a Shakira, aunque fuera de lejos. Pero me dijeron que debía ir más atrás, en el centro de la fila”, explicó.

Al preguntar la por qué, le dijeron que su parecido con la cantante era demasiado evidente y que no querían que el público la confundiera con la verdadera Shakira, ya que esto podría provocar desorden e incluso representar un riesgo para su seguridad.

Doble de Shakira aparece llorando

Shakibecca intentó negociar para mantener su posición original. “Les dije que podía recogerme el cabello para disminuir el parecido, pero solo aceptaron si también me colocaba la capucha de la chamarra y me ubicaba más atrás en la fila”, comentó.

Finalmente, se le impidió continuar en la caminata, lo que la dejó profundamente decepcionada. “Desde mi alma de Shakifan pura y originaria, les muestro en el video mi desilusión”, concluyó.

Su video llorando rápidamente se hizo viral, generando opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos la criticaron, otros defendieron su derecho a participar como cualquier otra persona.