Reforma Electoral: ¿Se dividirán los aliados? Ramírez Cuéllar confía en respaldo del PT y PVEM

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, expresó su confianza en que los legisladores del PT y el Partido Verde se sumarán al compromiso de avalar la propuesta presidencial en materia electoral junto con los morenistas.

¿Qué cambios plantea la reforma electoral?

Dijo que los diputados de la coalición Seguimos Haciendo Historia deben lograr el consenso y alcanzar la mayoría calificada para aprobar una reforma constitucional que reduzca el costo económico de los comicios, el dinero a los partidos, que fiscalice más el dinero que entra a las campañas, que garantice que no habrá dinero sucio del crimen organizado, que los plurinominales hagan trabajo electoral y que desaparezca la lista nacional del Senado de la República, es decir, los plurinominales.

“Vamos hacer un esfuerzo por llegar unidos, construir la mayoría calificada, creo que debe haber un cambio importante en materia de campañas y de elección de los plurinominales; se deben de mantener los 200 y los 300 distritos electorales del país, los pluris deben hacer campaña, la gente debe votar por ellos y yo sugiero que la lista nacional del Senado no tiene ninguna razón de ser” —

Ramírez Cuéllar, confió en que la reforma electoral que enviará este martes la presidenta Sheinbaum contará con medidas efectivas para combatir el dinero ilegal en los procesos electorales.

Fortalecer la auditoría y la fiscalización garantiza gobiernos responsables y al servicio del pueblo.

¿Cómo se busca combatir el dinero ilegal en campañas?

“Lo más importante es la fiscalización, el gran logro que debemos buscar en esta reforma electoral, es la fiscalización, separar el poder que tiene el dinero criminal. Nada de dinero ilegal en las campañas electorales”.

“La reforma electoral debe poner atención, particularmente, en la fiscalización de los partidos para que ningún dinero producto del crimen entre a las campañas electorales, porque eso degrada las instituciones, pone en peligro la democracia, entonces este es el punto central que debemos buscar”. —

El vicecoordinador parlamentario del partido guinda en San Lázaro, insistió en tener mucha esperanza en que los diputados de Morena, PT y el Partido Verde lleguen a un acuerdo para hacer realidad la mayoría calificada y aprobar una reforma electoral muy profunda y efectiva.

