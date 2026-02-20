¡Prepara la cartera! Esto costará el kilo de camarón durante la Cuaresma en CDMX

Con una proyección de derrama económica millonaria, la Cuaresma 2026 pondrá a prueba el bolsillo de los capitalinos, especialmente con el precio del camarón rondando los 310 pesos. Para evitar abusos, la Profeco ya vigila los mercados y establecimientos formales, mientras la Canaco invita a los consumidores a elegir el comercio establecido para garantizar frescura y calidad en esta temporada.

La temporada de Cuaresma 2026 fortalecerá al comercio formal en la capital del país, con una derrama económica estimada en más de 2 mil 233 millones de pesos, informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

El presidente del organismo empresarial, Vicente Gutiérrez Camposeco, destacó que esta temporada representa uno de los periodos más relevantes para el comercio establecido, particularmente en el sector de pescados y mariscos y servicios vinculados.

¿Cuánto dejará la Cuaresma 2026 al comercio en CDMX?

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de México se verán beneficiadas 2 mil 354 unidades económicas, de las cuales el 73.02 por ciento corresponde a restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos, mientras que el 26.98 por ciento restante se dedica al comercio al por menor de productos frescos del mar.

El consumo se concentra principalmente en mercados públicos, pescaderías y restaurantes. Entre los productos con mayor demanda destaca el camarón, cuyo precio promedio podría ubicarse en 310.11 pesos por kilo durante esta temporada.

¿Qué medidas habrá para proteger a los consumidores?

Para garantizar la confianza de los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha programas de verificación y vigilancia para supervisar la exhibición de precios y el respeto a los derechos del consumidor.

“La Cuaresma es una de las temporadas más relevantes para el comercio establecido en nuestra ciudad. Invitamos a la ciudadanía a realizar sus compras en establecimientos formales para garantizar la calidad de los productos y contribuir al fortalecimiento de la economía local”. —

La Canaco CDMX reiteró que la promoción de la competitividad y la formalización son pilares clave para mantener la estabilidad económica de la capital frente a los retos previstos para 2026.

