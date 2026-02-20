Inauguran Devossion by Live Aqua, un resort todo incluido para adultos en Playa del Carmen con enfoque wellness y experiencias gastronómicas de alto nivel

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que la Quinta Avenida de Playa del Carmen no era sinónimo de boutiques, restaurantes cosmopolitas ni murales que hoy sirven de fondo para miles de fotografías. En 1986 comenzaron a levantarse los primeros negocios de lo que era apenas una franja de arena con vocación pesquera. Nadie imaginaba que aquella aldea discreta se convertiría en uno de los destinos predilectos para viajeros de Estados Unidos, Canadá, Europa y, por supuesto, México.

Caminar hoy por esa avenida es recorrer una especie de mapa sensorial: aromas a especias, acentos mezclados, textiles coloridos y una energía que vibra entre el respeto por la naturaleza y el amor profundo por el mar Caribe.

Y justo ahí, a unos pasos de ese pulso constante, se abre un nuevo capítulo en la historia hotelera del destino.

Devossion by Live Aqua en Playa del Carmen / Especial Ampliar

Un refugio para adultos en medio del movimiento

Y es que fue el pasado 14 de febrero, justo en el Día del amor y la amistad que Grupo Posadas inauguró oficialmente Devossion by Live Aqua, un hotel todo incluido para adultos que no solo amplía su portafolio, sino que confirma su apuesta por el Caribe mexicano como epicentro del turismo de alto valor.

La apertura no fue movimiento aislado. Formó parte de un plan de expansión que contempla más de 30 nuevas propiedades hacia 2027, de las cuales el 57% estarán enfocadas en destinos de playa. El segmento de resorts y all inclusive se consolida así como el eje de crecimiento de la compañía, que actualmente distribuye su oferta en 38% resorts, 26% Upscale y 35% Midscale.

La ceremonia inaugural fue encabezada por José Carlos Azcárraga, director general de Posadas, junto con su equipo directivo, así como por autoridades estatales encabezadas por el secretario de Turismo del estado, Bernardo Cueto Riestra, quien reconoció el papel que juega la inversión turística de alto valor en el desarrollo económico y social de la entidad, ya que fortalecen la diversificación y competitividad del destino, elevando el valor de la oferta turística y generando empleo para las comunidades locales.

Inauguración Devossion by Live Aqua en Playa del Carmen / Especial Ampliar

Bienestar, gastronomía y experiencias que se quedan

En concreto, la consigna de este nuevo concepto hotelero no es solo descansar, sino reconectar.

Con 314 habitaciones, incluida una suite presidencial, el complejo combina lujo contemporáneo con detalles que evocan la esencia natural de la Riviera Maya. Algunas estancias cuentan con alberca privada; otras, con vistas abiertas al turquesa infinito. Los espacios son amplios, la iluminación tenue y el diseño invita a bajar el ritmo. Aquí no hay niños corriendo ni horarios rígidos: hay silencio elegido.

Devossion by Live Aqua en Playa del Carmen / Especial Ampliar

La propuesta culinaria es, en sí misma, un viaje. De la cocina mexicana tradicional a estaciones con sabores italianos, japoneses y mediterráneos, sin olvidar un espacio dedicado a cortes. Todo forma parte del concepto all inclusive, incluidas las bebidas: coctelería de autor, destilados premium y estaciones estratégicamente distribuidas para que el huésped nunca tenga que interrumpir el momento.

Y por si fuera poco con lo anterior, en el corazón del complejo late el Cenote Spa, eje del enfoque wellness en Playa del Carmen. Albercas climatizadas, sauna, tratamientos corporales, gimnasio y clases de yoga trazan una ruta de descanso integral. Más que un servicio adicional, el bienestar es parte estructural del concepto.

Inauguración Devossion by Live Aqua en Playa del Carmen / especial Ampliar

Para quienes buscan experiencias distintas al sol y la piscina, hay talleres de arte huichol, cerámica, elaboración de sombreros y hasta clases de cocina impartidas por el chef. Actividades que conectan con la identidad cultural del entorno y añaden capas a la estancia.

Una apuesta estratégica en Quintana Roo

La apertura fortalece la presencia del grupo en Quintana Roo, uno de los territorios más competitivos del turismo internacional. Además de ampliar su portafolio, hoy distribuido entre resorts, categorías Upscale y Midscale, la compañía está impulsando el segmento de viajes románticos, lunas de miel y celebraciones especiales, mercados de alto valor que priorizan experiencias memorables.

El impacto también es local: más de 500 empleos directos y alrededor de 900 indirectos acompañan esta inversión, reforzando la cadena económica de la región.

Al salir nuevamente hacia la Quinta Avenida, con el murmullo del mar mezclándose con la música callejera, queda claro que Playa del Carmen sigue transformándose. La diferencia es que ahora, entre el bullicio y la modernidad, existen espacios pensados para la pausa.

Inauguración Devossion by Live Aqua en Playa del Carmen / Especial Ampliar

Y en esa pausa, entre gastronomía, bienestar y mar abierto, el nuevo resort encuentra su razón de ser: recordarle a las parejas que, a veces, desconectarse del mundo es la mejor forma de volver a mirarse.