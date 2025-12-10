Posadas prepara su gran salto: la nueva estrategia hotelera que transformará la hospitalidad mexicana en 2026

Posadas anunció un plan de crecimiento que incluye nuevos hoteles, más de 4,800 habitaciones adicionales, marcas renovadas y una inversión que supera los 15 mil millones de pesos, con el objetivo de posicionarse como el gran anfitrión hotelero de México en 2026. Este impulso llega acompañado de un portafolio modernizado, estándares operativos reforzados y nuevas propuestas de hospitalidad que buscan conquistar al viajero contemporáneo.

la nueva estrategia hotelera / Ricardo de la Concha Ampliar

Un año decisivo para Posadas: radiografía del nuevo proyecto

En un país que se prepara para recibir uno de los flujos turísticos más altos de su historia, avivado por la efervescencia deportiva y el creciente interés internacional en México, Posadas ha decidido que 2026 no será un año más en su calendario, sino una frontera que marcará un antes y un después en su historia empresarial.

La compañía llega a este punto tras cerrar el 2025 como uno de los ciclos financieros más sólidos de la última década, con un crecimiento constante en ingresos, un impulso notable en rentabilidad y un clima interno que revela una cultura organizacional robusta. No se trata únicamente de números; se trata de una empresa que aprendió a leerse a sí misma y que ahora quiere reescribirse de frente al viajero global.

En sus palabras Javier Barrera, Vicepresidente de Estrategia y Capital Humano aseguró durante la charla que ofreció a los medios de comunicación que “desde que inició la pandemia habían sido años retadores, pues a pesar de que se tuvieron que cerrar cerca de 200 hoteles por casi 3 meses, las cosas fueron tomando su curso poco a poco, y que la mayor preocupación durante esa transición fue el hecho de que tenían que ver como garantizar la seguridad en muchos aspectos de los 19 mil colaboradores que tenían desde ese momento”.

Y como bien dicen “después de la tormenta siempre llega la calma” y es que grupo posadas supo como reinventarse, pues en el último año “abrieron más hoteles que nunca, lanzaron nuevas marcas, e integraron a su cadena nuevos programas de sostenibilidad”.

MX-Javier Barrera, Vicepresidente de Estrategia y Capital Humano / Especial Ampliar

15 mil millones que redefinen el mapa hotelero

Posadas anunció una inversión superior a 15 mil millones de pesos, destinada a tres frentes esenciales:

Expansión del portafolio, Fortalecimiento operativo y digital, Renovación del ecosistema de marcas.

La cifra, por sí sola, refleja una apuesta mayor: México se convertirá, para Posadas, en el escenario perfecto para exhibir una hospitalidad de nueva generación, capaz de competir con cadenas de lujo internacionales que buscan un lugar privilegiado en el mercado latinoamericano.

Actualmente, la compañía tiene 34 hoteles en desarrollo y más de 4,800 habitaciones en camino. Con estas incorporaciones, el grupo superará las 30 mil habitaciones existentes, consolidándose como el principal referente hotelero en México y el Caribe.

la nueva estrategia hotelera / Alejandro Gutierrez Ampliar

La nueva era del viajero premium: marcas que cuentan historias

Si algo quedó claro durante el anuncio, es que el viajero contemporáneo ya no se conforma con una habitación confortable. Busca experiencias, relatos, emociones. Y Posadas quiere hablar ese idioma.

Al respecto de lo anterior, Enrique Calderón, vicepresidente de operación hotelera de Posadas, aseguró que también se ha estado trabajando en analizar y estudiar los patrones y comportamientos del nuevo viajero.

“Entendimos cómo es que las personas ahora se están relacionando con las marcas, ahora las tendencias en las conversaciones tienen que ver con experiencias, las cuales se asocian con el hotel y el lugar a donde se va a viajar”.

“La gente ahora quiere experiencias completas y a través de la creación de nuevas marcas es como podemos proponer nuevos espacios de convivencia, niveles más altos de hospitalidad, actividades wellness, gastronomía, e incluso restaurantes y bares”.

la nueva estrategia hotelera / Especial Ampliar

Devossion y Sunvivia: dos conceptos para un huésped más sofisticado

En respuesta a esta transformación global del turismo, la empresa presentó dos líneas capaces de seducir al viajero más exigente:

Devossion by Live Aqua: la hospitalidad sensorial

“Devossion” nace como una marca pensada para quienes celebran la vida, literalmente. El concepto gira en torno a experiencias sensoriales, atmósferas envolventes y un diseño que quiere provocar emociones memorables. Es una declaración estética para quienes viajan tanto con los pies como con el alma.

Sunvivia Fiesta Americana: bienestar con acento mexicano

Sunvivia propone un nuevo refugio para quienes buscan bienestar integral, descanso consciente y una conexión más honesta con el entorno. La promesa no es solo dormir bien, sino vivir mejor.

Ambos conceptos se alinean con las tendencias globales de lujo, wellness y lifestyle, tres pilares que, según los analistas, dominarán la industria turística durante la próxima década.

Javier Barrera por su parte, compartió que no solo se está trabajando en pilares como el lujo, wellness o el lifestyle, sino que están apostando fuertemente por los temas de sostenibilidad.

“Cada vez las empresas son más conscientes con el ambiente. Nosotros estamos trabajando con tecnología y al mismo tiempo viendo como podemos cuidar el agua y consumirla de manera responsable dentro de nuestra cadena, el tema de la energía, manejo de residuos y nuevas certificaciones”.

“La relación con el medio ambiente es algo muy importante para nosotros y para los proyectos que tenemos, y es que es una forma de vincularnos con los huespedes que tenemos no solo en México, sino también en República Dominicana”, compartió Barrera.

En este sentido, también comentó que ya se comenzó a trabajar en la instalación de paneles fotovoltáicos y bateria, uso de gas natural y energías limpias. “Logramos reducir en un 18% el consumo de agua y de kilowatts. Tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales y todo lo que logramos en temas de sostenibilidad lo hemos dado a conocer en nuestro reporte de sostenibilidad 2025 que se encuentra abierto al público en nuestra página web”.

“Algo de lo que también nos hemos dado cuenta y que nos interesa mucho, es que la Generación Z está muy interesada en los temas de sustentabilidad, más del 50 por ciento de las personas que llegan a nuestros hoteles están interesadas en estas prácticas”.

Un portafolio que crece en todas direcciones

Entre los proyectos más llamativos destacan:

Grand Fiesta Americana Riviera Cancún , un complejo que apunta a convertirse en icono del Caribe mexicano.

, un complejo que apunta a convertirse en icono del Caribe mexicano. Live Aqua Centro Histórico , que buscará en 2026 sofisticar la experiencia urbana de la capital.

, que buscará en 2026 sofisticar la experiencia urbana de la capital. Fiesta Americana Collection Mazatlán + Residencias , con una oferta residencial que se suma a la ola de inversiones en el puerto sinaloense a partir del primer día del próximo año.

, con una oferta residencial que se suma a la ola de inversiones en el puerto sinaloense a partir del primer día del próximo año. Fiesta Inn Mérida Altabrisa, en el corazón de un destino que no deja de crecer.

Y más allá de las fronteras nacionales, Posadas avanza con Fiesta Americana Funeeq Punta Cana y estudia llevar Live Aqua a Costa Rica, una expansión que refuerza su ambición regional.

La revolución digital que acompaña a la expansión

El ecosistema Fiesta Americana Travelty continúa integrando reservas, lealtad, promociones y experiencia en una plataforma que promete volverse crucial durante la temporada mundialista. En un viaje que comienza en la pantalla del teléfono, la digitalización es el primer saludo del anfitrión.

Al respecto del tema relacionado con Inteligencia Artificial, Enrique Calderón aseguró que: “La IA ya se está integrando a nuestros huéspedes, queremos proveerles herramientas que al mismo tiempo les ofrezcan experiencias humanas. Prácticamente estamos invirtiendo en plataformas que les resuelvan de forma rápida y segura todo lo que necesitan al momento de viajar. Todo va a estar orientado a la búsqueda”.

Lealtad, talento y propósito: el otro motor del crecimiento

Uno de los segmentos que más brilló este año fue el de Lealtad, cuyos productos vacacionales aumentaron ventas en 18%. Access Fiesta Rewards, la joya del programa, creció 20% y ya representa casi la mitad del segmento.

El NPS de 64 puntos, muy por encima del promedio de la industria, confirma lo que la compañía no teme decir: su crecimiento se explica tanto por su infraestructura como por las personas que la sostienen.

A la par, Fundación Posadas celebró 21 años de proyectos educativos, de salud y reconstrucción, reforzando la visión de que una empresa hotelera, además de hospedar viajeros, también debe hospedar causas.

2026: el año en que Posadas quiere ser el rostro de México ante el mundo

La empresa no oculta su aspiración: convertirse en el gran anfitrión del turismo internacional que llegará en 2026 por el tema del Mundial de Fútbol. Con nuevas marcas, más habitaciones, una inversión histórica y un sentido renovado del servicio, Posadas quiere demostrar que la hospitalidad mexicana sigue siendo una de las fuerzas más poderosas para atraer al mundo.

Una promesa ambiciosa, sí. Pero también un recordatorio de que, cuando México abre la puerta, siempre lo hace con ambas manos.