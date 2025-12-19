Conoce el nuevo resort All in Joy que reinventará las vacaciones en Mazatlán

Sunvivia by Fiesta Americana es la nueva apuesta de Posadas para quienes buscan vacaciones con sentido: un resort pensado para disfrutar cada instante con ligereza, bienestar y conexión real. El debut será en Mazatlán, a orillas del Pacífico, con un complejo que combina diseño residencial, entretenimiento y gastronomía en una experiencia integral que responde a la forma actual de viajar.

El concepto All in Joy no es una promesa publicitaria, sino una forma de habitar el descanso. Aquí, el lujo se traduce en tiempo de calidad, en espacios que invitan a quedarse y en servicios que fluyen sin rigidez. Este espacio nace para acompañar distintos planes, vacaciones familiares, escapadas románticas o celebraciones, con una hospitalidad cálida y accesible.

Esta propuesta amplía el universo de la ya famosa cadena de hoteles con una mirada contemporánea: menos solemnidad, más disfrute; menos protocolos, más experiencias.

Mazatlán, escenario del estreno

La primera propiedad, Sunvivia by Fiesta Americana Mazatlán, se asoma al mar con 177 habitaciones y suites de estilo residencial, pensadas para viajar en grupo sin perder comodidad. Las opciones van de una a tres recámaras, ideales para familias, amigos o estancias largas que mezclan descanso y trabajo.

Cuatro torres frente al océano dibujan el perfil del resort, donde el sonido del mar marca el ritmo del día.

Piscinas infinitas, jacuzzis y espacios para compartir

El corazón del complejo late al aire libre: dos albercas infinity y cinco jacuzzis con vistas privilegiadas invitan a detener el tiempo. Para los más pequeños, un área infantil con chapoteadero asegura diversión segura, mientras los adultos encuentran refugio en zonas diseñadas para relajarse sin interrupciones.

Gastronomía para todos los antojos

En Sunvivia by Fiesta Americana, comer también es parte del viaje. La oferta gastronómica recorre distintos estados de ánimo:

Papagayo , para sabores frescos y casuales.

, para sabores frescos y casuales. Solea Trattoria Italiana , donde la cocina mediterránea se sirve sin prisas.

, donde la cocina mediterránea se sirve sin prisas. Tercer Tiempo Sports Bar , el punto de encuentro para ver el partido o alargar la tarde.

, el punto de encuentro para ver el partido o alargar la tarde. The Cup, ideal para pausas dulces o cafés que saben a vacaciones.

Bienestar, eventos y equilibrio

El resort integra gimnasio equipado, spa y salón de belleza, además de más de 850 m² destinados a eventos y salas de negocios con tecnología de punta. Un guiño claro a quienes buscan equilibrar placer y productividad sin salir del paraíso.



