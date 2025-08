Fiesta Americana Condesa Cancún: una reinvención del all inclusive con sabor, estilo y alma mexicana

Pisar por primera vez el Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive es como abrir una puerta hacia una dimensión paralela, donde la sofisticación y la calidez se funden con el arte de saborear la vida. En 2025, este hotel (con más de tres décadas de historia) se renueva desde el alma para responder a las nuevas exigencias del viajero moderno, ese que no solo busca descanso, sino vivencias memorables.

La renovación de sus centros de consumo es una declaración de intenciones: transformar el concepto de “todo incluido” en una experiencia sensorial de alto nivel. Diseñado por el chef corporativo Gerardo Rivera, el nuevo recorrido culinario de Fiesta Americana Condesa Cancún propone un verdadero viaje por sabores del mundo, sin salir del hotel.

Chef Gerardo Rivera / instagram Ampliar

Gastronomía con identidad y pasión

De entre sus más de 15 centros de consumo, empezaremos por destacar joyas como “La Cevichería”, que permite saborear un taco gobernador frente al mar Caribe; “El Mexicano”, donde cada platillo, desde la sopa azteca hasta el mole poblano, rinde homenaje a los sabores tradicionales; y “Rosato”, el rincón italiano donde un risotto de hongos con mollejas de ternera puede robar suspiros.

La Cevichería-Fiesta Americana Cancún / Fiesta americana Ampliar

No podemos dejar pasar, “Brasa by the Sea”, un restaurante que nos seduce con sus espadas brasileñas, mientras que “The Market” revoluciona el buffet con una oferta global y estaciones vivas llenas de color, aromas y sazón.

Algo que sin duda los viajeros amarán, es que el hotel también ofrece room service 24 horas, bares para todos los gustos, clases de mixología, experiencias de cocina como el Sushi Corner, donde se enseña a preparar makis, y un Deli Gift & Shop, un espacio para disfrutar tés, helados y cafés mientras se elige el recuerdo perfecto.

The Market en el Fiesta Americana Condesa Cancún / Fiesta Americana Ampliar

Una bienvenida con alma y detalles sustentables

Desde el primer instante, la hospitalidad es palpable. El equipo completo (desde recepcionistas hasta camareros y chefs) transmite una atención personalizada y alegre. A la llegada, toallas de lavanda y bebidas refrescantes mitigan el clima caliente. El acceso a las habitaciones se hace con una pulsera de madera sustentable, reflejo del compromiso ecológico del hotel.

Pulsera-llave habitación / Viviana Bran Ampliar

En cada piso, despachadores de agua filtrada sustituyen las botellas plásticas, y las habitaciones, remodeladas con un estilo contemporáneo y acogedor, mantienen una conexión con el entorno gracias a sus tonos neutros, maderas claras y textiles suaves.

Despachador de agua dentro del hotel Fiesta Americana Condesa Cancún / Viviana Bran Ampliar

La cama es amplia y envolvente, perfecta para el descanso y el sueño reparador, y por si fuera poco con eso, también nos sorprenden con detalles como jacuzzis internos y externos, un pequeño bar con bebidas variadas y frutas, así como amenities de cuidado personal y una vista que parece sacada de un lienzo.

Hotel Fiesta Americana Condesa Cancún-Habitaciones / Hotel Fiesta Americana Condesa Cancún Ampliar

Hotel Fiesta Americana Hotel Cancún / Hotel Fiesta Americana Condesa Cancún Ampliar

El viaje más allá del paladar

Durante nuestra visita, descubrimos cómo la experiencia va mucho más allá de la comida, y es que retomando la oferta gastronómica, en “El Mexicano” no solo degustamos comida típica, sino platillos sumamente elaborados y que forman parte del menú "México de mis amores“, que incluye platillos como: Costillas de res cocinadas a baja temperatura (las cuales se dejan a fuego lento por aproximadamente 12 horas), bañadas en salsa de 3 chiles, sobre puré de camote a la miel de abeja melipona, servido con maíz al epazote, o el postre, el cual consta de un chocolate con infusión de mole poblano, pomposas cremosas de arroz con leche y rompope.

Costillas cocinadas a bajo fuego / Viviana Bran Ampliar

En este mismo lugar, también participamos en una clase de mixología de margaritas y presenciamos un baile folclórico que emocionó a visitantes nacionales y extranjeros.

Baile típico mexicano / Viviana Bran Ampliar

En “The Market”, los desayunos se convierten en una fiesta: estación de huevos al gusto, tacos de cochinita, variedad de quesos, jugos naturales, panadería francesa y una barra de postres que parece salida de un cuento.

El chef Antonio Cortaza atendiendo personalmente a los huespedes / Viviana Bran Ampliar

En esta experiencia también está “Rosato”, el cual cuenta con un menú de autor planeado por el chef corporativo Gerardo Rivera en conjunto con el chef ejecutivo Antonio Cortaza. Destacando platillos como los canelones rellenos de ricota y espinacas, callo de hacha en costra de hierbas y un tiramisú en esfera perfumado con amaretto.

Platillo en restaurante Rosato / Viviana Bran Ampliar

Platillo especial en Rosato / Viviana Bran Ampliar

Experiencias inmersivas para cuerpo y alma

El hotel también ofrece actividades culturales, recreativas y de bienestar. En el Playón Adultos, cada noche hay shows, conciertos o fiestas temáticas; mientras que el Kids Club ofrece actividades sensoriales para niños supervisadas por niñeras certificadas.

Ludoteca para niños en Hotel Fiesta Americana / Viviana Bran Ampliar

Pero Cancún no solo se vive en la mesa, también se respira, se toca, se escucha. Fiesta Americana Condesa Cancún brinda la posibilidad de reconectar con la naturaleza de forma divertida y segura. Durante nuestra visita, nos embarcamos en una excursión de snorkel y lancha rápida organizada directamente desde el hotel.

En colaboración con Aquaworld, el hotel propone el Jungle Tour: un recorrido en lancha por la jungla de manglares y snorkel en Punta Nizuc, con posibilidad de avistar una de las esculturas submarinas del Museo Subacuático de Arte (MUSA).

Una de las esculturas que se pueden apreciar al hacer snorkel / Aquaworld Ampliar

Además de eso y para quienes buscan un momento mágico, la "Wellness Experience" guiada por un chamán y una cantante medicina incluye rituales ancestrales, sanación con plumas y copal, circulo de palabra, masaje relajante de cabeza y concierto de cuencos tibetanos.

Experiencia Wellness dentro del hotel Fiesta Americana Condesa Cancún / Viviana Bran Ampliar

Otra experiencia inolvidable es navegar en un yate privado a Isla Mujeres al atardecer, con bebidas, botanas, aire acondicionado y las tonalidades del Caribe como telón de fondo.

Yate en Cancún / Aquaworld Ampliar

Un universo de atenciones para cada tipo de viajero

Con más de 700 colaboradores, este hotel está diseñado para todo tipo de viajero. Cuenta con habitaciones familiares, servicio de concierge 24 horas, spa, gimnasio, albercas, acceso directo a la playa y, por supuesto, es pet friendly.

En Fiesta Americana Condesa Cancún, se vive el concepto AMA (Actitud, Magia y Acción), donde cada instante está pensado para dejar huella. La excelencia no es un extra, es la norma. Por ello, no es exagerado decir que aquí, el viaje comienza en la mesa, se expande al mar y se guarda en el alma.

Si deseas conocer más información acerca del hotel, los paquetes que te ofrece, así como las actividades, visita aquí su página web o comunícate al teléfono: +52(443)3108137