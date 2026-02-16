;

  • 16 FEB 2026, Actualizado 21:00

Robert Duvall, el abogado Tom Hagen de la familia Corleone en El Padrino, muere a los 95 años

El actor estadounidense, ganador del Oscar y recordado por su papel como Tom Hagen en El Padrino y el coronel Kilgore en Apocalypse Now, falleció en su casa acompañado de su familia

Robert Duvall en una imagen de archivo; el actor construyó una trayectoria de más de seis décadas en el cine estadounidense.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

Robert Duvall, el actor que dio vida al abogado Tom Hagen, consejero de la familia Corleone en The Godfather, murió este domingo. La noticia fue confirmada por su esposa, Luciana Pedraza, quien informó del fallecimiento a través de redes sociales.

Ayer despedimos a mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y comodidad

—  Luciana Pedraza, esposa de Robert Duvall.

Robert Duvall como Tom Hagen en El Padrino (1972), el abogado y consejero de la familia Corleone que marcó uno de los papeles más recordados de su carrera.

En su mensaje, Pedraza también recordó la trayectoria del intérprete, director y productor, ganador del Premio Oscar, y subrayó su entrega a cada personaje.

Su pasión por su arte fue igualada solo por su profundo amor por los personajes, una gran comida y la corte. Por cada uno de sus muchos papeles, Bob dio todo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban

—  Luciana Pedraza, esposa de Robert Duvall.

Además de su papel en The Godfather, Duvall fue reconocido por interpretar al teniente coronel Bill Kilgore en Apocalypse Now. Participó también en filmes como Colors, Days of Thunder y Geronimo: An American Legend.

Como realizador, dirigió y protagonizó Assassination Tango. Su último trabajo en pantalla fue The Pale Blue Eye.

En años recientes, el actor mantuvo presencia pública y, en su momento, hasta felicitó a Tom Cruise tras recibir un Oscar honorario.

