Bloqueo en Periférico Sur Hoy: integrantes del SME cierran carriles laterales | Alternativas viales MAPA

Una protesta de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) provocó esta mañana el cierre de carriles laterales del Anillo Periférico Manuel Gómez Morin Sur, en la Ciudad de México, afectando la circulación en una de las principales arterias viales del sur de la capital.

De acuerdo con reportes de vialidad, los manifestantes se congregaron alrededor de las 11:00 horas frente a instalaciones ubicadas en Periférico Sur, en la colonia Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan, para exigir atención a sus demandas laborales.

12:25 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación en carriles laterales de Anillo Periférico al Oriente a la altura de Carretera Picacho Ajusco, alcaldía Tlalpan, por manifestantes. #AlternativaVial carriles centrales. pic.twitter.com/z53v3ZqdQ1 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 20, 2026

La movilización, que llevó al cierre de los carriles laterales con dirección al sur, generó congestionamientos y complicaciones en el tránsito. Autoridades viales recomendaron a los automovilistas anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas para evitar contratiempos durante la mañana.

El SME ha realizado diversas protestas en años recientes sobre esta vialidad para visibilizar distintas demandas laborales y sociales, por lo que las autoridades mantienen operativo de vigilancia en la zona.

Alternativas viales por bloqueo en Periférico Sur hoy en CDMX pic.twitter.com/aPmj035Vw6 — Franc (@paco__miranda) February 20, 2026

Hasta el momento no se han reportado confrontaciones mayores ni detenidos, pero la manifestación mantiene afectada la circulación en esta importante vía de la capital. Las actualizaciones se darán conforme avance la jornada.

Ante el bloqueo en los carriles laterales de Periférico Sur, autoridades capitalinas recomiendan tomar rutas alternas para evitar congestionamientos en la zona de Fuentes del Pedregal. Como primera opción, se puede utilizar:

Avenida San Fernando para reincorporarse más adelante a la vialidad principal.

Otra alternativa es Av. México 1968, que permite rodear el punto afectado y conectar nuevamente con Periférico.

También se sugiere circular por la zona poniente hacia la altura de Six Flags y desviar por vialidades internas para evitar el tramo cerrado.

Se recomienda anticipar tiempos de traslado y consultar actualizaciones viales en tiempo real.