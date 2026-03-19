Diputado de Morena propone trabajo comunitario obligatorio para la gente que sea sorprendida tirando basura

Tirar basura en la calle podría dejar de ser solo una falta menor en la Ciudad de México. Un diputado de Morena propuso que las personas sorprendidas arrojando desechos en la vía pública sean sancionadas con trabajo comunitario obligatorio.

CDMX propone trabajo comunitario a quienes tiren basura en calles

La iniciativa fue presentada en el Congreso capitalino como parte de una reforma a la Ley de Cultura Cívica. El objetivo es endurecer las sanciones y, sobre todo, garantizar que se cumplan.

Actualmente, tirar basura ya está contemplado como una infracción, pero en muchos casos las sanciones no se aplican o se limitan a multas que no generan un cambio real en la conducta ciudadana. Por eso, la propuesta plantea que quien ensucie, también limpie.

Buscan castigos efectivos, no solo multas por tirar basura en CDMX

Pedro Haces Barba, diputado de Morena, impulsor de la iniciativa, explicó que la medida tiene un enfoque restaurativo. Es decir, no se trata solo de castigar, sino de que la sanción tenga un impacto directo en el espacio público.

El plan incluye que el trabajo comunitario sea inmediato y obligatorio, además de establecer mecanismos para verificar su cumplimiento, especialmente en casos de reincidencia.

El problema no es menor. La Ciudad de México genera miles de toneladas de residuos al día y una parte importante termina en calles, parques y drenajes, lo que provoca contaminación, inundaciones y problemas de salud.

¿Qué cambiaría con esta propuesta?

De aprobarse, la reforma podría transformar la manera en que se sanciona esta conducta. Ya no bastaría con pagar una multa: los infractores tendrían que participar directamente en labores de limpieza.

La basura en la vía pública no solo afecta la imagen de la ciudad, también tiene consecuencias ambientales y económicas.

Con esta iniciativa, el Congreso de la CDMX abre el debate sobre cómo generar una cultura cívica más responsable donde tirar basura sí tenga consecuencias reales.