SASSLA: Presentan alerta sísmica que llegará a tu computadora; ¿Cómo configurarla para recibir el aviso?

Los sismos en México pueden ser de las cosas que los ciudadanos más preparados están, sin embargo, no dejan de ser otras de las tantas que asustan. Es por eso que SASSLA, el sistema de alertamiento netamente mexicano, ha creado un aviso para que pueda llegarte la alerta sísmica a tu celular.

Por lo que si quieres saber cómo se realiza dicha configuración, te dejamos el paso a paso para que no te pierdas ningún detalle de la nueva alerta sísmica.

¿Cómo funciona la alerta sísmica en la computadora creado por SASSLA?

De acuerdo con sus redes sociales, SASSLA envía señales en tiempo real para cuando existen alertamientos de sismos. Esta plataforma se encarga de que la alerta llegue a rincones donde ni siquiera puedes imaginar.

Así que gracias a su innovación en sus alertamientos, aclararon a través de sus redes sociales los pasos a seguir para que la alerta sísmica llegue a tu computadora mientras trabajas o ves el contenido de tu agrado, por lo que puedes guiarte a continuación y no olvides la página oficial de SASSLA para que te llegue en tiempo y forma:

Entra a la página oficial antes mencionada

Mantén el navegador abierto siempre en primer plano, ya que si minimizas o cierras el navegador, no recibirás alertas

Podrás observar un reloj con la fecha y hora de la CDMX

¿Cómo saber que te llegará la alerta sísmica a tu computadora?

La misma página ha mencionado que la alerta sísmica en las computadoras, aparecerá con una franja vertical de color ubicada ubicada del lado izquierdo de la pantalla, te mostrará el estado de la conexión con el servidor de alertas ( 🟢= Conectado y 🔴 = Desconectado).

Una vez entendido eso, en caso de alerta sísmica, se mostrará una pantalla roja con la leyenda “ALERTA SÍSMICA” y sonará el audio durante al menos 30 segundos. Recuerda que este servicio es completamente gratuito.