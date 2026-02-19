Ronald Johnson lamenta intoxicación por fentanilo en niña de Puebla; Sheinbaum ya investiga

El caso de Fentanilo en Puebla encendió las alertas luego de que siete menores resultaran intoxicados tras consumir tamales en Huauchinango, y una de ellas diera positivo a esta sustancia. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, llamó a reforzar el combate a esta droga.

El embajador lamentó que esta droga no distinga nacionalidades y subrayó la necesidad de actuar contra las redes criminales.

El fentanilo no distingue si eres de los Estados Unidos o de México. Como dolorosamente lo demuestra este caso, tampoco distingue entre un adulto y un niño indefenso. Esto refuerza la urgencia de desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades con fentanilo. Nos… https://t.co/VY00j3xoE4 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 18, 2026

¿Qué investiga el gobierno federal?

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves 19 de febrero, que el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR) trabajan para esclarecer los hechos.

“Le pedí a la fiscal y al Gabinete de Seguridad que averiguaran bien junto con Secretaría de Salud si realmente fue fentanilo y también cómo es que llegó el fentanilo a los tamales”. — Señaló

La Presidenta recordó que el fentanilo es “muy tóxico, venenoso y dañino”, y que con “muy poquito” puede causar la muerte.

¿Cuál es el panorama del consumo en México?

Sheinbaum remarcó que el consumo de esta sustancia entre los jóvenes mexicanos es “muy bajo” comparado con el de Estados Unidos y ha disminuido en los últimos meses, gracias a la campaña gubernamental para tratar de eliminar su consumo.