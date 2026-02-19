La Corte le dice “no” a Elba Esther Gordillo por deuda millonaria de impuestos

La SCJN rechazó revisar un amparo promovido por la exdirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, en contra del pago de 19.2 millones de pesos por concepto de ISR.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por lo que deberá pagar más de 19 millones 269 mil millones por el concepto de ISR correspondiente a los ejercicios fiscales 2008 y 2009.

¿Qué resolvió la SCJN sobre el amparo?

Por unanimidad, el pleno del máximo tribunal resolvió que no existen temas de constitucionalidad que deban revisarse, por lo que dejó firme la acción de Hacienda de solicitar el cobro por los años correspondientes.

¿Qué argumentos presentó la defensa?

En su sesión de este jueves la Corte resolvió el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres, quien propuso reclamar fundado el recurso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para impugnar el recurso de Elba Esther Gordillo, admitido a trámite por la exministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.

La exlideresa magisterial había solicitado a la Corte estudiar su caso y reclamó la inconstitucionalidad de algunas fracciones de los artículos 42 y 48 del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de los Derechos del Comtribuyente, por supuestamente vulnerar sus derechos de audiencia y justicia.

