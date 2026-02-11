Muere James Van Der Beek, actor y protagonista de “Dawson’s Creek”

El actor estadounidense James Van Der Beek, reconocido mundialmente por su papel protagónico en la serie juvenil Dawson’s Creek, murió este miércoles 11 de febrero del 2026, según confirmaron fuentes cercanas a la familia.

Van Der Beek alcanzó la fama a finales de los años noventa al interpretar a Dawson Leery, un adolescente soñador que aspiraba a convertirse en cineasta. La serie se convirtió en un fenómeno cultural y marcó a toda una generación, consolidándolo como uno de los rostros más representativos de la televisión juvenil de la época.

¿De qué murió James Van Der Beek?

Tras el éxito de Dawson’s Creek, el actor participó en diversas producciones cinematográficas y televisivas. Aunque su personaje lo encasilló durante años, logró reinventarse con papeles en series como Don’t Trust the B---- in Apartment 23 y apariciones en proyectos independientes.

A lo largo de su carrera, también se convirtió en un referente de la cultura pop, incluso siendo parte de memes virales que él mismo abrazó con sentido del humor.