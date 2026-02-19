House of the Dragon: Llega el primer tráiler de la temporada 3; ¿Cuándo se estrena?

El universo de Game of Thrones va tomando forma gracias a las series aledañas que ha habido en torno a ellas. Sin duda alguna, una de las que mejor ha recibido el público es House of the Dragon, protagonizada por Olivia Cooke y Emma D’Arcy, la trama comienza a ponerse intensa.

Así que si eres fan de la serie o apenas te estás adentrando a verla, sigue leyendo para entender la trama y ver el trailer de dicha serie antes que nadie.

Tráiler de House of the Dragon temporada 3

La tercera temporada de House of the Dragon, seguirá desarrollando las consecuencias directas de la guerra civil Targaryen, con un enfoque mayor en las batallas estratégicas, alianzas políticas y enfrentamientos entre casas nobles.

Pero para que no te spoileemos nada, será mejor ver el tráiler con tus propios ojos, así que te lo dejamos a continuación:

Absolute power is within grasp. #HOTD Season 3 returns this June on HBO Max. pic.twitter.com/hFa3tRt58b — House of the Dragon (@HouseofDragon) February 19, 2026

¿Cuándo se estrenará ‘House of the Dragon’ temporada 3?

De acuerdo con información oficial de HBO, solo se sabe que la temporada 3 de House of the Dragon se estrenará en junio de 2026. Pero la confirmación definitiva para que todos los fans puedan mantenerse tranquilos, es que en el primer semestre tendremos una guerra Targaryen para disfrutar sin problema alguno.

¿Por qué causa tantop hype House of the Dragon?

Más allá de las batallas, dragones y una historia llena de ficción, House of the Dragon es un reflejo de cómo se maneja el poder en el mundo. A pesar de basarse en hechos o datos reales, el universo creado por George R.R. Martin está creada para pensar críticamente sobre un sistema capitalista en donde el ejercicio del poder prolongado, puede destruir identidades y vínculos sociales, llegando a tal punto de no solo influir individualmente, sino marcando hechos históricos.