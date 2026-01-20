El Caballero de los Siete Reinos: HBO Max regresa a Westeros con nueva serie de Juego de Tronos

Este domingo se estrenó el primer episodio de “El Caballero de los Siete Reinos”, la nueva serie ambientada en el universo de Game of Thrones, y lo hizo con una propuesta que se siente distinta desde el primer minuto.

Aquí no hay dragones incendiando ciudades, ni luchas abiertas por el Trono de Hierro. La apuesta es otra: una historia más cercana, más humana y más narrativa, que expande el mundo creado por George R. R. Martin desde un ángulo poco explorado en televisión.

Una historia sin tronos, pero con honor y conflictos

La serie está basada en los relatos de Dunk y Egg y se sitúa casi un siglo antes de los eventos de Game of Thrones. El eje de la historia es Ser Duncan el Alto, un caballero errante, y su joven escudero Egg, cuyo pasado —sin spoilers— tiene un peso importante dentro del canon de la aclamada saga.

Para quienes siguen Juego de Tronos desde hace años, el atractivo está en ver cómo era Westeros antes de las grandes guerras. Para quienes llegan por primera vez, funciona como una historia independiente, sin la necesidad de conocer todas las casas o linajes.

Estreno semanal que ya nos tiene acostumbrados HBO

La serie tendrá un estreno semanal cada domingo, una decisión que apunta a recuperar la conversación episodio por episodio, algo que ha sido clave en las series de HBO que han puesto por semanas en el tema de conversación de todos: como claro Game of Thrones, Euforía, The Last Of Us o la más reciente Welcome to Derry.

El primer capítulo marca un ritmo pausado, haciendo énfasis en personajes y un cuidado especial en la ambientación, cosa que ya nos tiene muy acostumbrados GOT.

En esta ocasión no busca competir en espectacularidad, sino en construcción de mundo.

¿Por qué importa esta serie dentro del universo GOT?

Desde una mirada crítica, El Caballero de los Siete Reinos representa una expansión más madura de la franquicia. Menos fuegos artificiales y más desarrollo narrativo. Desde la mirada de un fan, es una forma distinta y refrescante de volver a Westeros.

HBO Max apuesta por consolidar su universo sin repetir fórmulas, y esta serie es una señal clara de hacia dónde puede ir la saga en el futuro ya que faltan muchas historias por contar.