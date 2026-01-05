El Caballero de los Siete Reinos: 6 datos que NO puedes perder de vista antes de su estreno

‘El Caballero de los Siete Reinos’ está a nada de su estreno mundial, por lo que si eres fan de Game Of Thrones o House of the Dragon, te urge saber que el próximo 18 de enero de 2026 se estrena esta serie. Situada 100 años después de ‘La Casa del Dragón’ y 100 años antes de ‘Game of Thrones’, te dejamos algunos datos que no puedes pasar desapercibidos si lo que quieres es entender todo a la perfección.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ‘A Knight of the Seven Kingdoms’: Fecha de estreno, tráiler y más sobre la nueva serie del universo ‘Game Of Thrones’

6 datos curiosos para entender ‘El Caballero de los Siete Reinos’

Mientras las cenizas de la Danza de los Dragones aún se están cocinando para el estreno de ‘House of the Dragon’ una leyenda comienza este enero 2026 más fuerte que nunca y se trata de lanueva serie del universo ‘Game of Thrones’ titulada ‘El Caballero de los Siete Reinos’, la cual llegará en un par de semanas.

Por lo que si eres fan de la serie o el universo e incluso los libros, te dejamos unos cuantos datos curiosos que no te puedes perder para agarrar el hilo en esta nueva serie.

El Caballero de los Siete Reinos: ¿En qué parte de la línea del tiempo se encuentra situada?

Esta serie se describe como un “puente” temporal, pues se encuentra entre 100 años después de House of the Dragon y 100 años antes de lo que sucede en Game Of Thrones. Es importante mencionar que los Targaryen siguen en el Trono de Hierro, pero no hay dragones; se dice que el último murió hace 50 años, por lo que la magia es casi un mito.

El Caballero de los Siete Reinos: Es un ‘Western’ medieval

Varios rumores aseguran que se centrará algo muy pequeño y personal, a diferencia de las anteriores que se centraban en el reino, ésta se enfocará en la vida de la gente común, tomando posadas en campamentos y torneos locales. Es una historia de amistad y un poco más enfocada a lo que sería la clase baja en este universo.

El Caballero de los Siete Reinos serie Ampliar

El Caballero de los Siete Reinos: ¿Quiénes son Dunk y Egg?

De acuerdo con los libros, Dunk o (Ser Duncan el Alto) es un caballero sin señor ni dinero, noble de corazón y un poco ingenuo.

Por otro lado tenemos a Egg, un niño un tanto testarudo que le sacará batallas increíbles a Dunk y además, guarda un secreto Targaryen.

El Caballero de los Siete Reinos: ¿Su entrada tendrá un mapa?

Según fuentes oficiales de HBO, se ha confirmado que la serie no tendrá la clásica secuencia de títulos con música orquestal de fondo.

El Caballero de los Siete Reinos: Los huevos de dragón y el Cuervo de Sangre

Aunque ya no hay dragones vivos, los Targaryen aún conservan sus huevos. Aunado a esto, se cree que podría salir el Cuervo de Sangre de joven, es importante recordar su participación en Game of Thrones como el Cuevo de los Tres Ojos que entrena a Bran Stark.

El Caballero de los Siete Reinos: Joeffrey nos dió un “spoiler”

Si vuelves a ver Game of Thrones, recordarás que el odiado Joffrey Baratheon le da un tour a Margaery Tyrell por el Gran Septo de Baelor y menciona cómo murió un tal Ser Duncan el Alto. ¡Sí, Joffrey nos spoileó el final de esta serie hace más de 10 años!

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Cómo deberían verse los personajes de “Game of Thrones” en realidad?