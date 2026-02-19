Aseguran más de 7 mil prendas de ropa pirata en Venustiano Carranza
Autoridades realizaron un decomiso ropa pirata en una bodega de la alcaldía Venustiano Carranza, donde aseguraron más de 7 mil prendas sin documentación que acreditara su legal procedencia.
La decomiso ropa pirata fue realizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en coordinación con autoridades de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF) y de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior (CEVCE), quienes efectuaron un operativo conjunto en donde se decomisaron un aproximado de más de 7 mil prendas de marca deportivas.
¿Dónde se realizó el operativo?
En el dispositivo, los encargados de la mercancía no presentaron la documentación para demostrar su legal procedencia.
El decomiso se realizó en una bodega en de la alcaldía Venustiano Carranza sobre la calle Juan A. Gutiérrez, en la colonia Moctezuma Primera Sección.
En este punto se ofertaba una amplia variedad de ropa sin la documentación que amparara la adquisición legal de la mercancía.
¿Qué aseguraron las autoridades?
Por lo anterior, los uniformados aseguraron 91 bolsas de prendas, de importación.
La diligencia estuvo a cargo de la CEVCE, por lo que la mercancía fue sellada y junto con los camiones, custodiados por los policías de la SSC, fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas para los trámites correspondientes.
