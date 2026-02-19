ASA impulsa el desarrollo de Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF) en México: unión multisectorial para una aviación más verde

Cooperación interinstitucional para asegurar la viabilidad técnica, económica y social del proyecto SAF en México

Como parte de los compromisos globales y metas ambientales nacionales e internacionales, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) reafirma su compromiso y liderazgo en la estrategia nacional de descarbonización del transporte aéreo mediante el desarrollo de una “Hoja de Ruta” para los Combustibles Sostenibles de Aviación SAF (Sustainable Aviation Fuel).

Desde 2024, ASA ha consolidado el compromiso institucional con la sostenibilidad aeronáutica y, en coordinación con diferentes entidades de gobierno, realiza esfuerzos para posicionar a México en la vanguardia del uso y desarrollo de los SAF.

En el marco del Foro Presencial de Combustibles Sostenibles de Aviación en México 2024, celebrado en el Centro Internacional de Instrucción de ASA (CIIASA), el organismo reunió a representantes del sector aeronáutico nacional e internacional, autoridades federales y expertos académicos para debatir el futuro de los combustibles sustentables y alinear acciones con la meta global de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050, en concordancia con los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

ASA, junto con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), realizó cuatro mesas técnicas en las que participaron dependencias gubernamentales como las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Energía (SENER), de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), además de organismos internacionales como la OACI y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Estas mesas permitieron definir la estructura estratégica, acordar acciones prioritarias, conformar grupos de trabajo y dar seguimiento a los avances y compromisos necesarios para la elaboración de la “Hoja de Ruta” para el desarrollo de los Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF) en México.

El Capitán Carlos Manuel Merino Campos, director general de ASA, quien estuvo al frente de las mesas técnicas del proyecto SAF, consideró que “si se logra alinear la regulación, apoyar la innovación tecnológica, garantizar materias primas suficientes y cumplir con los más altos estándares internacionales, se dará un paso decisivo hacia un sector aéreo más limpio, competitivo y responsable”.

El titular de ASA reconoció la cooperación de actores clave como la Comisión Nacional de Energía, Petróleos Mexicanos y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como de diversos organismos internacionales, cuya participación es determinante para asegurar la viabilidad técnica, económica y social del proyecto SAF en México.

En 2025, ASA consolidó su posición como líder en el suministro de turbosina en México, con una participación mayoritaria del mercado de comercialización de combustibles de aviación, así como la operación de una red nacional de estaciones de combustible que abastece más de 5 mil 400 millones de litros anuales, lo que fortalece su capacidad logística para integrar combustibles sustentables a la cadena productiva.

Con acciones decisivas y trabajo profesional ASA proyecta la construcción de plantas de SAF, en una primera etapa, con ubicaciones estratégicas en la Ciudad de México y Cancún, destinadas específicamente, en el corto plazo, a la mezcla de SAF como parte de la transición hacia energías limpias y el cumplimiento de compromisos ambientales asumidos ante la OACI.

La iniciativa SAF en México ha permeado también al sector académico y científico, como quedó demostrado en el concurso nacional “Sustainable Aviation Fuels México 2025”, en donde diversos proyectos de universidades mexicanas sobre producción de turbosina verde con residuos agrícolas alcanzaron reconocimientos a nivel nacional, lo que refleja la pertinencia y potencial de soluciones sostenibles en la industria aeronáutica.

Las acciones y trabajos de ASA están encaminados a cumplir compromisos internacionales como la reducción de emisiones y la meta Net Zero para 2050, además de posicionar a México como un actor competitivo en el mercado global de combustibles de aviación sostenibles.

El esfuerzo integral del organismo significa la alineación de políticas públicas, la inversión en infraestructura y tecnología, el fomento a la innovación y la colaboración multisectorial para garantizar que el país transite hacia una aviación más limpia sin comprometer su desarrollo económico ni su competitividad internacional.