Ricardo Monreal justifica ausencia de Sergio Mayer para participar en reality show

El líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal justificó la licencia de Sergio Mayer, quien ayer solicitó permiso para ausentarse de sus actividades políticas con el fin de participar en un reality show.

Monreal señaló que pese a la abultada e importante agenda legislativa, dicho diputado plurinominal tiene derecho a ausentarse independientemente de cuál es el objetivo de su licencia.

TE PUEDE INTERESAR: Presenten las pruebas: el reto de Kenia López Rabadán a Julio Scherer por su nuevo libro

Ricardo Monreal dijo no tener ninguna queja del trabajo legislativo del actor, cantante y productor morenista.

“Se inscribe en un derecho que tienen los legisladores a pedir licencia para ausentarse de la responsabilidad por distintos motivos. La ley no especifica con claridad los motivos por los cuales se debe ausentar un legislador, pero cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Fue electo como diputado plurinominal, y yo no tengo ningún comentario negativo en el trabajo que desarrolló Sergio Mayer en estos últimos meses”. — Ricardo Monreal, líder de los diputados federales de Morena

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/xi9n7BsxuE — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 18, 2026

¿Qué implica la licencia legislativa en la Cámara de Diputados?

En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, criticó la actitud poco seria de Sergio Mayer, al considerar que ser legislador conlleva una importante responsabilidad y ese cargo debe ejercerse con dignidad, ética y honor.

“Ayer solicitó licencia, se le autorizó y no ha tomado protesta su suplente (Luis Morales Flores). El hecho de que pidas licencia, pues no ha dejado de tener el cargo, aún con licencia sigue siendo un legislador, ojalá el diputado Sergio Mayer y los 500 diputados, ojalá que nuestras decisiones siempre se prestigien con honor a la política, hay que hacer las cosas con ética, con legalidad y con honorabilidad”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

¿Cuál fue la postura ante el reclamo ciudadano?

La legisladora panista consideró justo el reclamo ciudadano, pues los mexicanos pagan impuestos para que sus legisladores se porten a la altura, den resultados y realicen el trabajo que les fue encomendado, eso es responsabilidad de los partidos que los postulan.

Síguenos en Google News y encuentra más información