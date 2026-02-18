Metrobús cambia reglas: Esta es la línea donde ya no podrás viajar de pie y podrás ser sancionado

El Metrobús de la CDMX es un transporte público utilizado por miles de personas a diario. Esto mejora la movilidad en la capital, sin embargo, éstos deben cambiar sus reglas cada cierto tiempo para mantenerse a la vanguardia y proteger a sus usuarios.

Es por eso que han anunciado que a pesar de que todas las unidades estén diseñadas para la misma función, varios de ellos cambian, así que una línea del Metrobús no dejará que los usuarios estén de pie, te dejamos toda la info para que te enteres sin enredos.

¿Ya no se podrá viajar parado en el Metrobús?

Hasta ahora, las medidas difundidas apuntan a reforzar reglas internas de seguridad en el transporte público, en línea con criterios técnicos que distinguen entre vehículos diseñados para pasajeros de pie y aquellos que no lo están.

En el caso del Metrobús, han anunciado que la línea 7 es la que no podrá llevar pasajeros de pie en el segundo piso de éste. Todo con la finalidad de evitar caídas, saturación en pasillos o dificultadees para sujetarse, riesgos que se incrementan cuando hay alta afluencia o trayectos largos.

¿Habrá sanciones para quienes no cumplan?

Las sanciones específicas dependen de la regulación aplicable y de las disposiciones operativas del sistema. En general, cambios en normas de movilidad o convivencia pueden derivar en sanciones administrativas o restricciones de acceso si se incumplen lineamientos de seguridad.

¿Por qué se implementan este tipo de medidas?

El objetivo principal suele ser la seguridad y la convivencia dentro de las unidades. Restricciones o lineamientos buscan reducir accidentes, facilitar el desplazamiento interno y prevenir incidentes durante trayectos con alta demanda.

Por lo que si viajas en la línea 7 del Metrobús, recuerda no ir de pie en el segundo piso de éste para evitar cualquier sanción en el transporte público.

El diseño del transporte también define las reglas

Más allá de la discusión pública, especialistas suelen subrayar que el diseño del vehículo es clave: hay unidades pensadas desde fábrica para transportar pasajeros de pie y otras que no contemplan esa posibilidad. Esto significa que la norma no siempre es una decisión aislada, sino que responde a criterios técnicos de ingeniería y seguridad que pocas veces se explican en la cobertura mediática, pero que determinan cómo se debe usar cada tipo de transporte.

