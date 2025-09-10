Línea 1 del Metrobús cambiará su horario los fines de semana; ¿A partir de cuándo inicia el cambio?

La línea 1 del Metrobús de la CDMX ha anunciado la extensión de su horario los fines de semana. Esto beneficiará a muchos usuarios, pues la movilidad será mejor y más amplia. Te contamos a partir de cuándo cambiará el horario y los días en que se extenderá su horario.

¿Cuándo cambiará el horario de la línea 1 del Metrobús?

De acuerdo con las autoridades, el cambio de horario de la línea 1 del metrobús se extenderá simplemente, y eso puede beneficiar a miles de usuarios que se transportan en ella. Pero solamente será los viernes y los sábados.

La línea 1 del metrobús que pasa por Avenida Insurgentes, ampliará su servicio hasta la 1AM pues el propósito es que se brinden mayores opciones de movilidad para atender la demanda nocturna.

El cambio de horario de la línea 1 del metrobús comenzará a partir del viernes 12 de septiembre y será en las siguientes rutas:

Indios Verdes-El Caminero

Indios Verdes-Insurgentes

Asimismo, informaron que las unidades pasarán cada 10 minutos. así que la última salida desde Insurgentes serán a la 1 AM. Recuerda que ningún otro transporte cuenta con cambios en su horario ni otra línea de metrobús.

Tampoco se dieron indicios de que los transportes de la CDMX extiendan su horario, más que la línea 1 del metrobús. Sin embargo, se sugiere mantenerse al tanto de canales oficiales para cualquier modificación en el sistema.

