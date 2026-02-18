“Tengo las manos limpias”, Raúl Morón responde tras ser denunciado por Grecia Quiroz

Raúl Morón aseguró que si es llamado a declarar, lo hará sin ningún problema

Tras la denuncia penal que interpuso la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, por el asesinato de Carlos Manzo, el senador de Morena Raúl Morón reiteró que no tiene nada que ver con el crimen del ex alcalde.

¿Qué señala la denuncia por el homicidio del ex alcalde?

La esposa del ex alcalde Carlos Manzo demandó a los morenistas Leonel Godoy Rangel, al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua y pidió que sean llamados a declarar en torno al homicidio de su marido.

En entrevista, desde el Senado de la República, Raúl Morón se deslindó de cualquier autoría, intelectual o material de ese crimen.

¿Acudirá a declarar ante las autoridades?

Reiteró que si es llamado a declarar, lo hará sin ningún problema porque dijo tener las manos limpias.

¿Qué denunció Grecia Quiroz?

Por medio de sus redes sociales, Grecia Quiroz anunció que interpuso una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado de Michoacán contra tres ex funcionarios pertenecientes a Morena, que podrían estar implicados en el asesinato de Carlos Mazo.

“Hoy venimos a exigir con toda claridad: que se agoten todas las líneas de investigación. Todas. Sin excepción. Sin privilegios. Sin protección para nadie. Incluyendo, por supuesto, las líneas de investigación políticas”.

Los tres morenistas señalados por Quiroz García son:

El diputado federal Leonel Godoy.

El senador Raúl Morón Orozco.

El ex presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua.

Tras reunirse con el fiscal del estado, Carlos Torres Piña, la presidenta municipal detalló que antes de ser asesinado, Carlos Manzo, e incluso ella misma, recibieron amenazas de parte de los tres funcionarios mencionados, y que tiene pruebas de todo ello. Aunque reiteró que el grupo delictivo responsable del homicidio son los ‘Erres’

“Sabemos que a los que vinculan en el homicidio de Carlos es una célula delictiva, de estos personajes que son lo Erres”. —

