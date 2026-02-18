Madre de Ricardo Mizael, menor asesinado en Culiacán, convoca a marcha por la paz

En dónde estaban los elementos de seguridad el día que mataron a mi hijo, se cuestionó la madre de Ricardo Mizael, menor asesinado en Culiacán.

“¿En dónde están los elementos de seguridad que dicen que vienen a protegernos? En Culiacán estamos hartos de que no nos escuchen. Queremos honrar la memoria de mi niño, pero lo fundamental es reclamar paz. Hoy fue mi hijo, pero ¿cuántos más serán?”, cuestionó Berenice López, madre de Ricardo Misael, menor de 15 años, asesinado cuando salió a comprar leche para sus gatitos en Culiacán.

En el espacio “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, Berenice afirmó que su hijo era un buen estudiante y un joven con amor por los animales.

Mi niño iba a la escuela, era un buen niño… un día antes había adoptado a sus gatitos, tenía mucho amor por los animales” — Compartió la madre.

El menor fue asesinado cuando se dirigía a comprar leche y un biberón para alimentar a sus gatitos, muy cerca de su casa sobre una avenida principal, en donde, según su madre, no había presencia de elementos de seguridad, pese a que, autoridades han asegurado el reforzamiento de vigilancia en la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinato de Ricardo Mizael en Culiacán: Familiar rechaza relación con el crimen; “lo confundieron”

Convocan a marcha para exigir paz y justicia

Berenice López lanzó un reclamo directo a las autoridades por la falta de seguridad y por la muerte de su hijo, quien recientemente había sido reconocido por su desempeño escolar.

La madre convocó a la ciudadanía a participar en una marcha por paz en Culiacán el próximo domingo 22 de febrero a las 9:00 de la mañana en La Lomita, con el objetivo de exigir justicia, seguridad y condiciones de paz para las familias sinaloenses.

“Queremos justicia para mi hijo y que no haya más niños víctimas de la violencia”, expresó.

Síguenos en Google News y encuentra más información