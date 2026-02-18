CURP biométrica en México: Segob aclara si será obligatoria y qué pasa con la CURP tradicional

La versión biométrica de la Clave Única de Registro de Población ha generado dudas, preocupación y una ola de preguntas en redes sociales. ¿Será obligatoria? ¿Podrían negarte apoyos o trámites si no la tienes? La Secretaría de Gobernación (Segob) ya fijó postura: la CURP biométrica no es obligatoria actualmente en México.

La dependencia federal explicó que, aunque existen reformas a la Ley General de Población que contemplan la incorporación de datos biométricos al registro de identidad, no hay una disposición vigente que obligue a la ciudadanía a tramitarla de inmediato. Además, aclaró que la CURP tradicional continúa siendo válida para todos los trámites oficiales.

PUEDE INTERESARTE: CURP biométrica: Así puedes obtener la constancia oficial y descargarla en tu correo

¿Qué incluye la CURP biométrica?

El nuevo formato incorpora elementos adicionales para reforzar la identificación:

Fotografía digital

Huellas dactilares

Datos biométricos complementarios en fases piloto

El objetivo es fortalecer la seguridad en procesos administrativos y reducir casos de suplantación de identidad.

¿Te pueden negar servicios si no la tramitas?

No. Segob fue clara:

No pueden condicionarte programas sociales.

No pueden exigírtela para servicios de salud o educación.

No sustituye la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

La CURP tradicional sigue vigente.

Cualquier recopilación de datos biométricos debe realizarse con consentimiento y sin costo.

¿De dónde surgió la confusión?

El debate creció tras la publicación de reformas legales que reconocen la figura de la CURP con datos biométricos. Sin embargo, expertos señalan que para que sea obligatoria se requieren lineamientos específicos y publicación formal en el Diario Oficial, algo que hasta ahora no establece una obligación general.

Lo que debes saber hoy

En 2026, la CURP biométrica no es obligatoria.La CURP tradicional sigue siendo válida en México.Ninguna autoridad puede condicionarte servicios por no tramitarla.

PUEDES LEER: CURP Biométrica obligatoria: estos trámites no podrás realizar sin tu nueva identificación digital