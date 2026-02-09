Bad Bunny desaparece de Instagram a horas del espectáculo del Super Bowl: ¿nuevo álbum o era?

Bad Bunny, el artista más escuchado de los últimos años, eliminó todo el contenido de su cuenta oficial de Instagram, incluida su fotografía de perfil, apenas unas horas después de su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. Una actuación que ha trascendido lo musical y se instaló de lleno en el centro de la discusión política en Estados Unidos.

Aunque este tipo de movimientos no es nuevo en la carrera del puertorriqueño, quien ya lo hizo antes del lanzamiento de Un Verano Sin Ti en 2022 y para anunciar una pausa un año después, el contexto actual deja más preguntas que respuestas. El show del Super Bowl se dio en un clima particularmente tenso, marcado por las protestas y por el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, especialmente hacia la comunidad latina.

Desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense desdeñó la presentación del artista, un gesto que terminó por polarizar la recepción de un espectáculo pensado, en principio, para el entretenimiento, pero que dejó un mensaje de unidad para paisanos de toda Latinoamérica.

Mientras tanto los fans de Benito continúan con teorías de todo tipo y, por ahora, la única certeza es su próxima gira internacional, con 12 fechas confirmadas, y la incógnita abierta sobre si esto anticipa un nuevo disco o responde a algo más.