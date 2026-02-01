Charli XCX en ‘The Moment’: ¿Cuándo se estrena la película de A24 dirigida por Aidan Zamiri?

The Moment protagonizada por Charli XCX es la película que la generación Z quiere ver. Y definitivamente no es un documental común ni un concierto filmado, sino un mockumentary, es decir, una mezcla entre falso documental y sátira.

Así que si quieres verla te dejamos todos los detalles y cuándo se estrena en México.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Anne Hathaway y su alergia al desempleo

¿De qué tratará ‘The Moment’ protagonizada por Charli XCX?

La historia se centra en ella después del éxito de su álbum Brat, cuando intenta preparar una gira y al mismo tiempo lidiar con las expectativas de su sello discográfico, marcas comerciales y las tensiones entre arte y comercio.

En esta película, Charli interpreta una versión exagerada de sí misma: una estrella bajo constante presión por mantener su éxito, lidiar con contratos, campañas y hasta un concierto/documental aparentemente forzado por su discográfica. Todo esto se mezcla con humor y un enfoque crítico sobre cómo la industria convierte a los artistas en productos más que en personas.

The Moment protagonizada por Charli XCX Ampliar

¿Cuándo se estrena la película ‘The Moment’ en México?

Los fans mexicanos que esperan esta peli tanto como nosotros, podrán verla a partir del 26 de febrero aunque no se ha revelado los cines donde se proyectará ‘The Moment’ protagonizada por Charli XCX.

¿Quién es Aidan Zamiri, dirigida por ‘The Moment’?

Aidan Zamiri es un cineasta y fotógrafo escocés nacido en Glasgow que está emergiendo como una de las voces creativas más interesantes de la escena audiovisual contemporánea. Graduado en diseño gráfico por Central Saint Martins, Zamiri se hizo conocido por dirigir videos musicales para artistas como Charli XCX, Billie Eilish y FKA Twigs, y por su estilo visual que mezcla estética nostálgica, moda y cultura pop moderna.

Su trayectoria lo llevó a colaborar con grandes nombres del entretenimiento y la moda antes de dar el salto al cine con su primer largometraje, The Moment, un mockumentary coescrito y dirigido por él que explora satíricamente la industria musical junto a Charli XCX.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡Es OFICIAL! Este es el tráiler de ‘Mother Mary’ con Anne Hathaway como protagonista de la película de A24