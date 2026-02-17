Warped Tour 2026: Lineup confirmado y artistas que encabezan el festival

El regreso del Warped Tour a México ya genera expectativa entre fans del punk, emo y rock alternativo, especialmente por el arranque del anuncio de artistas que formarán parte del cartel. El festival tendrá su primera edición (después de un fracaso años anteriores) en el país este 2026 y promete reunir decenas de bandas internacionales en un formato que históricamente ha marcado a generaciones.

De acuerdo con información confirmada, la edición mexicana del evento se realizará en la capital y contará con una programación que se revelará de forma gradual, como ha sido tradición del festival.

Bandas confirmadas y cartel inicial del Warped Tour 2026

Hasta ahora, la primera banda confirmada para el Warped Tour 2026 es Jimmy Eat World, cuyo anuncio inauguró la dinámica oficial de revelación del line up en redes sociales. Entre otras se encuentran:

Papa Roach

New Found Glory

Glassjaw

Atreyu

Winona Fighter

Girlfriends

The Story So Far

The Starting Line

Movements

All Time Low

San Venus

The All-American Rejects

Hawthorne Heights

El evento planea reunir alrededor de 90 bandas de géneros como rock, pop punk, emo, hip hop y ska, que se darán a conocer progresivamente antes de su realización.

Además, se espera que los horarios y escenarios se mantengan en secreto hasta el mismo día del festival, una práctica habitual para conservar el factor sorpresa en la experiencia del público.

Fechas, sede y detalles del Warped Tour en México

La edición del Warped Tour en México se celebrará el 12 y 13 de septiembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El festival formará parte de una gira internacional que incluye paradas en ciudades como Washington D. C., Long Beach, Montreal y Orlando.

Los boletos se venden únicamente en formato abono para ambos días, y el evento también integrará exhibiciones de skate y deportes extremos, ampliando la experiencia más allá de la música.

El factor nostalgia del Warped Tour, que impulsa el interés en México

Más allá del cartel, uno de los elementos que explica el interés en el Warped Tour 2026 es su carga cultural: el festival busca reconectar con fans que crecieron siguiéndolo a distancia y presentarlo a nuevas audiencias locales. Este enfoque generacional (que mezcla nostalgia con descubrimiento musical) ha sido clave en su posicionamiento y en la expectativa por su llegada al país.