Nuevo transporte público; Así será la ruta que conectará a Santa Fe con la CDMX

Miles de personas utilizan el transporte público en la CDMX y para venir a ella, por lo que ahora, las autoridades han impulsado el Plan de Movilidad, el cual incluye nuevas rutas de transporte público.

Y ahora, las autoridades gubernamentales piensan darle prioridad a las alcaldías de Cuajimalpa y Álvaro Obregón para que todos los usuarios reduzcan sus tiempos de traslado. Te contamos qué se sabe sobre estos nuevos proyectos.

De Santa Fe a CDMX: la nueva ruta de transporte público

Este proyecto plantea la propuesta de la creación de un sistema de transporte colectivo que cuente con un carril exclusivo, estaciones específicas y además, conecte con el Tren Interurbano México-Toluca.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Beca de transporte para universitarios: ¿Qué documentos necesitas y cuándo empieza el registro?

De acuerdo con el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Ovañanos Rea, mencionó que aunque no hay rutas ni fechas confirmadas para la creación de este nuevo transporte, se planea que pasen por las Avenidas Vasco de Quiroga y Santa Fe. Esto, busca facilitar el acceso a estas zonas que pueden ser complicadas para los trabajadores.

Por otro lado, tampoco mencionó cuál será su nombre pero podría llamarse ’Safebús’, aunque puede modificarse. Asimismo, destacaron que ambas alcaldías buscan atender las necesidades de miles de personas que a diario transitan por Santa Fe, zona bastante conocida por ser de oficinas, escuelas, centros comerciales y edificios muy altos.

¡¿Santa Fe tendrá su propio BRT?! Sí, el núcleo económico del poniente de la CDMX está planeando tener su propio sistema de autobuses, denominado como "Safebús", propuesto por las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos en conjunto. 🚌



1/4 pic.twitter.com/f1iFnnZInr — Santi VR (SNT Movilidad Urbana) (@SntVTC) July 22, 2025

Algunos expertos señalan que puede unirse a la Red de Movilidad Integrada de la CDMX para aprovechar los recursos que ya existen y así, poder reducir el uso del auto particular y los tiempos de traslado para los usuarios.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Tarjeta Incluyente en CDMX 2025: Requisitos para tramitarla y viajar en transporte público GRATIS