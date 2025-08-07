Beca de transporte para universitarios: ¿Qué documentos necesitas y cuándo empieza el registro?

Este 6 de agosto se abrió el registro para la beca de transporte para universitarios, un apoyo bimestral de mil 500 pesos que busca beneficiar a miles de estudiantes de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana. Si eres universitario y vives en la capital, esta es una excelente oportunidad para recibir un apoyo económico que te ayudará a cubrir los gastos de transporte durante el segundo semestre del año.

¿Cuándo comienza el registro a la beca de transporte para universitarios?

El registro para la beca de transporte para universitarios comenzó el mismo día de su publicación, es decir, el 6 de agosto. La convocatoria estará abierta hasta que se alcancen los 100,000 beneficiarios totales, por lo que es importante realizar el trámite lo antes posible.

En la primera etapa, el programa logró apoyar a 75,000 estudiantes, y ahora, con esta nueva fase, se espera beneficiar a 25,000 más.

¿Cómo realizar el registro a la beca de transporte para universitarios?

El proceso de inscripción es completamente digital y se realiza a través del sitio web oficial de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) en www.sectei.cdmx.gob.mx. Para completar el registro a la beca de transporte para universitarios, los solicitantes deberán cumplir con una serie de requisitos y presentar varios documentos en formato digital:

Requisitos:

Ser estudiante de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta en alguna institución pública ubicada en la Ciudad de México o la Zona Metropolitana.

Estar inscrito en el ciclo escolar vigente.

Residir preferentemente en zonas con bajo o muy bajo Índice de Desarrollo Social.

No recibir otro apoyo económico de características similares.

Documentos necesarios:

CURP.

Correo electrónico activo.

Cuenta Llave CDMX.

Comprobante de inscripción vigente.

Comprobante de domicilio reciente.

Identificación oficial vigente.

El registro es sencillo y rápido, y una vez completado, recibirás un folio como comprobante del trámite. Si resultas seleccionado, recibirás el apoyo económico bimestral durante el periodo de septiembre a diciembre de 2025.

Resultados y más información

Los resultados se publicarán en la página oficial de la SECTEI. Si necesitas más información, puedes comunicarte al correo electrónico beca.transporte@sectei.cdmx.gob.mx o acudir a la sede física de la SECTEI, ubicada en Avenida Barranca del Muerto 24, Piso 5, Colonia Guadalupe Inn, de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 18:00 horas.

