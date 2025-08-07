;

  • 07 AGO 2025, Actualizado 20:31

Beca de transporte para universitarios: ¿Qué documentos necesitas y cuándo empieza el registro?

Es importante seguir todos los pasos y presentar la documentación completa para aumentar tus posibilidades de ser seleccionado

Beca de transporte para universitarios

Beca de transporte para universitarios / Mariia Borovkova

Fernanda Garrido Arellano

Este 6 de agosto se abrió el registro para la beca de transporte para universitarios, un apoyo bimestral de mil 500 pesos que busca beneficiar a miles de estudiantes de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana. Si eres universitario y vives en la capital, esta es una excelente oportunidad para recibir un apoyo económico que te ayudará a cubrir los gastos de transporte durante el segundo semestre del año.

¿Cuándo comienza el registro a la beca de transporte para universitarios?

El registro para la beca de transporte para universitarios comenzó el mismo día de su publicación, es decir, el 6 de agosto. La convocatoria estará abierta hasta que se alcancen los 100,000 beneficiarios totales, por lo que es importante realizar el trámite lo antes posible.

En la primera etapa, el programa logró apoyar a 75,000 estudiantes, y ahora, con esta nueva fase, se espera beneficiar a 25,000 más.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Cómo tramitar tu ‘Llave MX’ para realizar trámites gubernamentales en línea?

¿Cómo realizar el registro a la beca de transporte para universitarios?

El proceso de inscripción es completamente digital y se realiza a través del sitio web oficial de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) en www.sectei.cdmx.gob.mx. Para completar el registro a la beca de transporte para universitarios, los solicitantes deberán cumplir con una serie de requisitos y presentar varios documentos en formato digital:

Requisitos:

  • Ser estudiante de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta en alguna institución pública ubicada en la Ciudad de México o la Zona Metropolitana.
  • Estar inscrito en el ciclo escolar vigente.
  • Residir preferentemente en zonas con bajo o muy bajo Índice de Desarrollo Social.
  • No recibir otro apoyo económico de características similares.

Documentos necesarios:

  • CURP.
  • Correo electrónico activo.
  • Cuenta Llave CDMX.
  • Comprobante de inscripción vigente.
  • Comprobante de domicilio reciente.
  • Identificación oficial vigente.

El registro es sencillo y rápido, y una vez completado, recibirás un folio como comprobante del trámite. Si resultas seleccionado, recibirás el apoyo económico bimestral durante el periodo de septiembre a diciembre de 2025.

Resultados y más información

Los resultados se publicarán en la página oficial de la SECTEI. Si necesitas más información, puedes comunicarte al correo electrónico beca.transporte@sectei.cdmx.gob.mx o acudir a la sede física de la SECTEI, ubicada en Avenida Barranca del Muerto 24, Piso 5, Colonia Guadalupe Inn, de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 18:00 horas.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Estafadores usan Becas del Bienestar como Rita Cetina y Benito Juárez para hacer fraude; así operan

Becas para preescolar

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad