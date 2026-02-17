Repunte de viruela símica en México: CDMX concentra casi el 70% de los casos en 2026
En lo que va de 2026 se han confirmado 12 casos de viruela símica en México; ocho se concentran en la CDMX, que acumula cerca del 70% del total nacional
Frente a la ola de contagios por sarampión, la viruela símica también registra un repunte en los casos que se reportan en el país, principalmente en la Ciudad de México, que concentra casi el 70% de los contagios en lo que va de 2026.
¿Cuántos casos de viruela símica hay en 2026?
Las cifras ascienden a 12 contagios, un número mayor en comparación con el mismo periodo de 2025. Yucatán, Puebla, Quintana Roo y la Ciudad de México concentran estos casos.
Durante las primeras cuatro semanas del año se reportaron nueve nuevos contagios, un incremento importante si se considera que en el mismo lapso del año pasado solo se habían contabilizado dos.
La capital del país concentra ocho de los 12 casos registrados hasta ahora, lo que representa el 66% del total. Todos corresponden a hombres.
¿Cuáles son los síntomas de la viruela símica?
La viruela del mono suele presentar síntomas como:
- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Dolores musculares
- Agotamiento
- Debilidad profunda
- Inflamación de los ganglios linfáticos
Además de lesiones en la piel en forma de ampollas; pueden ser planas o con relieve, estar rellenas de líquido amarillo claro y posteriormente formar una costra, secarse y caer.
Los síntomas pueden durar entre dos y cuatro semanas, de acuerdo con la Secretaría de Salud.
¿Cómo se contagia la viruela símica?
El contagio ocurre a través del contacto físico con una persona infectada, ya sea mediante abrazos, masajes o besos. También puede transmitirse por contacto piel con piel durante relaciones sexuales, por contacto directo con lesiones, con objetos o ropa utilizados por una persona contagiada, así como por fluidos corporales como saliva o sangre.