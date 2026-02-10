Tuberculosis en México supera los mil casos en 2026 en medio de la ola por sarampión: estados y síntomas

La tuberculosis en México supera los mil casos en 2026 en medio de la ola por sarampión, con mayor incidencia en Veracruz, Baja California, Nuevo León, Chiapas y Tamaulipas. Consulta aquí los síntomas y estados que reporta el boletín.

El panorama sanitario en el país se vuelve cada vez más complejo este inicio de año. De acuerdo con los datos más recientes, emitidos por la Secretaría de Salud en su último boletín epidemiológico, la tuberculosis en México supera los mil casos en 2026 en medio de la ola por sarampión.

¿Qué es la tuberculosis respiratoria?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones y se propaga fácilmente por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o escupe.

¿Dónde hay más tuberculosis en México?

Hay diez estados que concentran la mayor carga de contagios de tuberculosis en lo que va de 2026:

Veracruz : 135 casos.

: 135 casos. Baja California : 125 casos.

: 125 casos. Nuevo León : 115 casos.

: 115 casos. Chiapas : 106 casos.

: 106 casos. Tamaulipas : 80 casos.

: 80 casos. Sonora : 59 casos.

: 59 casos. Tabasco : 56 casos.

: 56 casos. Jalisco : 54 casos.

: 54 casos. Guerrero : 51 casos.

: 51 casos. Chihuahua: 47 casos.

¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis respiratoria?

Los síntomas de la tuberculosis son:

Tos persistente que puede estar acompañada de flemas o restos de sangre.

que puede estar acompañada de flemas o restos de sangre. Pérdida de peso sin causa aparente y de forma rápida.

sin causa aparente y de forma rápida. Fatiga constante aunque descanses.

aunque descanses. Sudoración nocturna , también conocida como diaforesis .

, también conocida como . Fiebre o febrícula.

