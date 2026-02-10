Tuberculosis en México supera los mil casos en 2026 en medio de la ola por sarampión: estados y síntomas
La Secretaría de Salud reporta 1,289 casos de tuberculosis en México este 2026. Conoce los síntomas de alerta y los 10 estados con más contagios en el país
El panorama sanitario en el país se vuelve cada vez más complejo este inicio de año. De acuerdo con los datos más recientes, emitidos por la Secretaría de Salud en su último boletín epidemiológico, la tuberculosis en México supera los mil casos en 2026 en medio de la ola por sarampión.
¿Qué es la tuberculosis respiratoria?
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones y se propaga fácilmente por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o escupe.
¿Dónde hay más tuberculosis en México?
Hay diez estados que concentran la mayor carga de contagios de tuberculosis en lo que va de 2026:
- Veracruz: 135 casos.
- Baja California: 125 casos.
- Nuevo León: 115 casos.
- Chiapas: 106 casos.
- Tamaulipas: 80 casos.
- Sonora: 59 casos.
- Tabasco: 56 casos.
- Jalisco: 54 casos.
- Guerrero: 51 casos.
- Chihuahua: 47 casos.
¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis respiratoria?
Los síntomas de la tuberculosis son:
- Tos persistente que puede estar acompañada de flemas o restos de sangre.
- Pérdida de peso sin causa aparente y de forma rápida.
- Fatiga constante aunque descanses.
- Sudoración nocturna, también conocida como diaforesis.
- Fiebre o febrícula.