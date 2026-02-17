Arrancan los play-offs en la Champions League

El día de hoy 17 de febrero,la Liga de Campeones de la UEFA comienza su primera fase de eliminación directa de los play-offs. Siendo la segunda edición de este nuevo formato donde 36 equipos buscan colocarse en la final.

La jornada de hoy arrancó con el enfrentamiento entre Galatasaray vs Juventus que ya se está disputando, el marcador 2-1 a favor del equipo italiano al medio tiempo.

Entre los protagonistas del día se encuentra el actual campeón, París Saint-Germain, que logró su primera orejona en la temporada pasada 2024-2025. Encontrándose 11 en la tabla, hoy se enfrenta al As de Mónaco a las 14:00 hrs.

Uno de los duelos más esperados del día es el del Real Madrid ante el Benfica, igualmente a las 14:00hrs. Recordemos que en la edición pasada el equipo merengue cayó 4-2 frente al equipo portugués, obligando a la escuadra madridista jugar esta fase de eliminación, buscando así la revancha en Lisboa.

El Borussia Dortmund vs Atalanta también se enfrentan a las 14:00hrs.

Hoy podremos ver como se encuentra los equipos en esta fase rumbo a los octavos de final, donde los errores deben ser mínimos si desean llegar a la final que se llevara a cabo el 30 de mayo en Budapest, Hungría.