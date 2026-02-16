Pipa atorada: ¿Qué pasó en la carretera México-Toluca que ambos sentidos siguen bloqueados?

Una pipa de doble remolque quedó atravesada sobre la carretera México-Toluca, provocando el cierre total de la vía en ambos sentidos este lunes 16 de febrero de 2026 y un gran impacto en el tránsito de miles de automovilistas.

El incidente ocurrió en la zona de La Marquesa, un punto clave entre Ciudad de México y el Estado de México, donde la circulación fue suspendida por completo tras el percance.

¿Qué pasó en la carretera México-Toluca hoy 16 de febero?

Informo que atendemos una fuga de combustible en una pipa, debido al declive en el terreno en la Carretera México-Toluca. #AlMomento laboramos en coordinación con la Guardia Nacional para estabilizar la unidad y neutralizar la fuga. No se reportan riesgos para la población.

De acuerdo con reportes y videos difundidos por servicios de vialidad en redes sociales, la pipa que transportaba materiales delicados quedó atravesada en el kilómetro 26, lo que obligó a bloquear ambos sentidos de la carretera para evitar riesgos mayores. Autoridades de tránsito instaron a los conductores a reducir la velocidad y tomar rutas alternas mientras se atiende la emergencia.

Cierre total en la México-Toluca por pipa detenida en el kilómetro 26

Elementos de emergencia y servicios viales arribaron al punto para evaluar la situación y comenzar con las maniobras de retiro de la unidad pesada. Las imágenes compartidas por testigos muestran la pipa detenida de forma transversal, complicando la circulación hacia Toluca y en sentido a la capital del país.

😱🚨~ Cerrada la circulación en la carretera México–Toluca por derrame de combustible



⚠️ La carretera México–Toluca registra cierre total a la altura del kilómetro 26, con dirección a la CDMX, luego de que una pipa quedara atorada y derramara combustible en la zona de…

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, pero las autoridades mantienen el cordón de seguridad en la zona para garantizar la atención sin riesgo a los conductores ni peatones. Se espera que en las próximas horas se complete el retiro de la pipa y se restablezca la vialidad.