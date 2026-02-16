Pipa atorada: ¿Qué pasó en la carretera México-Toluca que ambos sentidos siguen bloqueados?
Autoridades de tránsito instaron a los conductores a reducir la velocidad y tomar rutas alternas mientras se atiende la emergencia
Una pipa de doble remolque quedó atravesada sobre la carretera México-Toluca, provocando el cierre total de la vía en ambos sentidos este lunes 16 de febrero de 2026 y un gran impacto en el tránsito de miles de automovilistas.
El incidente ocurrió en la zona de La Marquesa, un punto clave entre Ciudad de México y el Estado de México, donde la circulación fue suspendida por completo tras el percance.
¿Qué pasó en la carretera México-Toluca hoy 16 de febero?
De acuerdo con reportes y videos difundidos por servicios de vialidad en redes sociales, la pipa que transportaba materiales delicados quedó atravesada en el kilómetro 26, lo que obligó a bloquear ambos sentidos de la carretera para evitar riesgos mayores. Autoridades de tránsito instaron a los conductores a reducir la velocidad y tomar rutas alternas mientras se atiende la emergencia.
Cierre total en la México-Toluca por pipa detenida en el kilómetro 26
Elementos de emergencia y servicios viales arribaron al punto para evaluar la situación y comenzar con las maniobras de retiro de la unidad pesada. Las imágenes compartidas por testigos muestran la pipa detenida de forma transversal, complicando la circulación hacia Toluca y en sentido a la capital del país.
Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, pero las autoridades mantienen el cordón de seguridad en la zona para garantizar la atención sin riesgo a los conductores ni peatones. Se espera que en las próximas horas se complete el retiro de la pipa y se restablezca la vialidad.