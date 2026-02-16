Google Maps podría dejar de mostrar la ubicación de alcoholímetros en México para evitar su evasión

Una nueva propuesta en la Cámara de Diputados busca prohibir que aplicaciones de navegación y tráfico, como Google Maps, Waze y otras, notifiquen o muestren a los usuarios la ubicación del alcoholímetro y otros operativos de control vehicular.

Las plataformas y aplicaciones digitales que funcionen vía satelital deberán abstenerse de dar a conocer en tiempo real la ubicación de los alcoholímetros, policías o radares de velocidad. —

TE PUEDE INTERESAR: Cárcel por maltrato animal en CDMX: Buscan castigar con 12 años a quienes maten perros y gatos

El diputado morenista y vicepresidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, intenta que esta iniciativa, presentada el pasado 10 de febrero, elimine prácticas que faciliten la evasión de estos controles, diseñados para identificar a personas que conducen bajo los efectos del alcohol u otras sustancias que pueden poner en peligro la vida del automovilista, los pasajeros e incluso peatones y otros conductores.

Cuando una persona, habiendo ingerido alcohol, decide conducir un vehículo y utiliza aplicaciones digitales para localizar y evadir los puntos de control, se actualiza una conducta que burla el espíritu de la ley, configurando un supuesto de fraude a la ley al ampararse formalmente en una práctica permitida para obtener un resultado jurídicamente reprobable<b>.</b> — Iniciativa de Sergio Gutiérrez Luna.

Además, señaló que en países como Alemania y España existen prohibiciones o restricciones de este tipo, un referente que intenta añade contexto a una discusión que ahora se traslada al ámbito legislativo mexicano.