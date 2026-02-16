Google Maps podría dejar de mostrar la ubicación de alcoholímetros en México para evitar su evasión
Una propuesta de Morena busca que plataformas de navegación como Google dejen de mostrar en tiempo real la ubicación de alcoholímetros y otros operativos viales para evitar su evasión
Una nueva propuesta en la Cámara de Diputados busca prohibir que aplicaciones de navegación y tráfico, como Google Maps, Waze y otras, notifiquen o muestren a los usuarios la ubicación del alcoholímetro y otros operativos de control vehicular.
Las plataformas y aplicaciones digitales que funcionen vía satelital deberán abstenerse de dar a conocer en tiempo real la ubicación de los alcoholímetros, policías o radares de velocidad.—
El diputado morenista y vicepresidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, intenta que esta iniciativa, presentada el pasado 10 de febrero, elimine prácticas que faciliten la evasión de estos controles, diseñados para identificar a personas que conducen bajo los efectos del alcohol u otras sustancias que pueden poner en peligro la vida del automovilista, los pasajeros e incluso peatones y otros conductores.
Cuando una persona, habiendo ingerido alcohol, decide conducir un vehículo y utiliza aplicaciones digitales para localizar y evadir los puntos de control, se actualiza una conducta que burla el espíritu de la ley, configurando un supuesto de fraude a la ley al ampararse formalmente en una práctica permitida para obtener un resultado jurídicamente reprobable<b>.</b>— Iniciativa de Sergio Gutiérrez Luna.
Además, señaló que en países como Alemania y España existen prohibiciones o restricciones de este tipo, un referente que intenta añade contexto a una discusión que ahora se traslada al ámbito legislativo mexicano.