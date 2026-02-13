Se mantiene contingencia ambiental: ¿Qué autos entrarían al “Hoy No Circula Sabatino” este 14 de febrero?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció este viernes 13 de febrero que la Fase 1 de contingencia ambiental por mala calidad del aire se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Si persiste la mala calidad de aire antes del último reporte de la CAMe, a las 20:00 horas de este viernes, se activaría el Doble Hoy No Circula para el sábado 14 de febrero de 2026.

La medida busca reducir las emisiones contaminantes y proteger la salud de la población ante la acumulación de ozono en la atmósfera.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM

Autos que no podrían circular este sábado 14 de febrero

Debido a la continuidad de la Fase 1, este sábado 14 de febrero varios vehículos tendrían prohibido circular en Ciudad de México y el Estado de México entre las 5:00 y las 22:00 horas, según el programa de contingencia y el operativo Hoy No Circula que se implementa en estas condiciones.

Vehículos particulares con holograma de verificación 2, sin excepción.

Unidades con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 3, 5, 7, 9 o 0.

Vehículos con holograma 0 y 00 que tengan engomado azul y placa con terminación 9 o 0.

Estas restricciones se aplican en todos los municipios conurbados que integran la zona metropolitana para disminuir el número de automotores circulando al mismo tiempo.

Quiénes sí pueden moverse pese a la contingencia ambiental

No todos los autos quedan detenidos por completo. Pueden circular sin restricciones los vehículos eléctricos e híbridos con placa ecológica o exenta, así como aquellos con holograma 0 o 00 que no cuenten con engomado azul o terminación 9 y 0. También están exentos transportes de emergencia, servicios urbanos, taxis en sus horarios permitidos y vehículos para atención médica.

Ante la mala calidad del aire, también se recomienda a la población evitar actividades al aire libre entre las horas de mayor radiación solar (entre 13:00 y 19:00 horas) y optar por el uso de transporte público o medios alternativos para reducir la contaminación.