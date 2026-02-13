¿Por qué el Día del Amante se celebra antes que el Día de San Valentín? / Prostock-Studio

A pocas horas de que las parejas de novios y esposos celebren el día del amor y la amistad, cupido ha hecho otra jugada, y no se pudo esperar para lanzar sus flechas este 13 de febrero para el Día del amante.

Nunca se deja de respirar amor, por lo que San Valentín no es el único día para demostrar que queremos o nos importa alguien, por ello se conoce que antes de la llegada del 14 de febrero se celebra el día del amante o del infiel.

Esta celebración no oficial tomó relevancia en Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. En México se ha vuelto popular festejar el día del amante, así que desde el 13 de febrero habrá gran cantidad de gente en restaurantes u otros lugares donde se pueda celebrar con esa otra persona.

¿Cómo surgió el día del amante?

Años atrás, el 13 de febrero se consideraba el día de los solteros para que las personas que no tenían con quién pasar San Valentín no estuvieran tristes.

Sin embargo, en 2015 una aplicación móvil para personas que ya tienen pareja o están casadas llamada “Ashley Madison” le dio otro significado a este día y lo renombró Día del Amante, ya que, en un estudio para su campaña publicitaria se reportó que las fechas donde había mayor actividad por parte de los usuarios era un día antes y un día después del día del amor y la amistad.

¿Por qué se celebra el día del amante?

La razón por la que se dio este día es con la primicia de no ofender a la “otra” o al “otro” por haber pasado el 14 de febrero con tu novia o novio, por ello se utiliza para demostrarle al amante que es tu prioridad.

Además, datos de Statista indican que en 2017 en México había 3.5 millones de usuarios en servicios de citas online y en el 2022 la cifra aumentó a 5.4 millones, por lo que se espera que para el 2027 la cantidad de usuarios suba a 5.8 millones en estos sitios.

¿Por qué se da la infidelidad?

Según psicólogos y expertos, existen razones por las que una persona le puede ser infiel a su pareja, algunas de ellas son: