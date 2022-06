¿Por qué no te conviene ser la otra?

Mario Guerra, tanatólogo, conferencista y Business Coach.

La infidelidad es un tema muy complejo que es tan común como satanizado en nuestra sociedad. Pero cuando esta infidelidad sucede entre una mujer soltera y un hombre casado, las implicaciones pueden ser distintas, especialmente si tu juegas el papel de “la otra” o la “amante”. Esta es la cuarta vez que hablamos en el programa de este tema en un lapso de 10 años.

¿Cuáles son las creencias populares acerca de las razones de una mujer soltera para estar con un hombre casado?

En general se tiende a satanizar a la mujer calificandola de inmoral, pecadora, roba maridos, destruye hogares, degenerada o hasta prostituta.

La realidad no es tan simple y estos adjetivos suelen venir más del prejuicio, la ignorancia y no pocas veces del enojo de una esposa engañada.

6 factores que influyen para que una mujer soltera llegue a tener una relación con un hombre casado

Los hombres casados muestran más interés en las mujeres que los solteros. Las mujeres solteras muestran más interés en los hombres que las casadas.

Tienden a coquetear más (consciente o inconscientemente) hombres casados con mujeres solteras.

Los hombres casados experimentan más interés hacia mujeres en función de su atractivo físico y no de las demás cualidades que pueda tener.

Con que le parezca bonita es suficiente, porque esta atracción es puramente biológica con fines reproductivos y no de formar una pareja.

Algunas mujeres, más que los hombres, experimentan lo que se conoce como “Selección de pareja no-independiente”; basarán su elección de pareja en hombres que han sido previamente elegidos por otras mujeres.

Incluso son más atractivos si aún están con esa mujer que los eligió porque además es menos probable que sea elegido si se percibe que ha sido rechazado por otra mujer.

Si su esposa es atractiva, él será más atractivo para otras mujeres.

Si la mujer en cuestión conoce a la esposa del sujeto (porque es su amiga, su vecina o la secretaría de él y al menos la ha visto en foto) y ella le parece bonita, despertará más su interés hacia él.

Esto es por el supuesto inconsciente que una mujer atractiva podría tener el hombre que quisiera, por lo que tiene que haber elegido a ese hombre por exitoso, de buen potencial, estatus y personalidad atractiva.

Para algunas les puede parecer más atractivo un hombre casado que uno soltero.

Se hizo un experimento donde a un grupo de hombres y mujeres (casados y solteros) se les mostró una foto de alguien del sexo opuesto, para que dijeran qué tanto interés romántico les despertaba.

A unos se les dijo que la persona era casada y a otros que soltera.

El resultado fue que:

A hombres y mujeres casados, al igual que a los hombres solteros, no les hizo diferencia saber que la persona de la foto era casada o soltera para demostrar más o menos interés.

Para las mujeres solteras la diferencia fue notoria; 59% de las mujeres dijeron sentirse atraídas al saber que el hombre era soltero, pero hasta 90% de ellas experimentaron esa atracción cuando se les dijo que era casado.

¿Por qué pasa esto? Porque inconscientemente perciben que el nivel de compromiso de ese hombre para quedarse en una relación es alto.

Lo interesante es que en otro estudio que se llamó el “efecto argolla matrimonial” se afirma también que a muchas mujeres jóvenes solteras les puede resultar atractivo el ver un anillo de matrimonio que usa un hombre casado, pero no todas van a ceder a ese atractivo, especialmente cuando saben qué buscan algo más que una relación de este tipo.

¿Por qué se confunde la atracción y los rituales de seducción que ejecuta un hombre con el amor?

“Si me busca, me habla tan bonito y es tan atento es porque me ama”.

No necesariamente. Muy probablemente sólo le gustas, pero parte de las conductas de conquista masculinas implica exagerar ciertas cualidades para hacerse más atractivo. (El pavo real abre su cola; el hombre demuestra su capacidad de protector, buen proveedor o dice lo que la mujer quiere escuchar).

Los actos de seducción no son actos de amor, son actos de persuasión para obtener algo que se desea.

Evidentemente estas razones no son las únicas, porque pueden existir personas con problemas con su estilo de apego o tener fobia al compromiso, pero en ese caso serían mujeres que viven relaciones repetitivas sólo con hombres casados.

Ya entendimos algunas causas, ¿pero funcionan o no las relaciones con un hombre casado?

La respuesta es complicada. Depende qué es lo que se quiera con él. Si se quiere un amante temporal y nada más, la respuesta es simplemente sí.

Si se quiere que ese hombre deje su relación actual para volverse una pareja comprometida, de largo plazo, exclusiva y disponible, entonces tus probabilidades de obtener esto van de un 2% a un 5%

Mitos y realidades

Pero si lo amo y me dice que me ama, ¿no es suficiente?

Aquí el problema no es al amor que sientes (que debe ser real) o el que él dice sentir por tí (que no sabemos si es real); el tema es si a ti te conviene estar en una relación que está basada sólo en el aparente amor (el cual es pasajero) y no en el compromiso, en la lealtad y en la honestidad (si le miente a su esposa acerca de ti es porque es una persona que está acostumbrada a mentir).

Nuestro amor es especial, diferente y único.

Así te lo parece por tu estado de enamoramiento o porque contrastas “eso” con una vida monótona, solitaria y desabrida.

Jura que va a dejar a su esposa ahora que…

Ponle un ultimatum y dale una fecha límite para que lo haga y que no pase de los próximos 3 meses para que se divorcie y vivan juntos.

Pobrecito, su esposa es una bruja que no lo quiere como yo

Ni tan bruja, porque ahí sigue aunque te diga que ya no la soporta, no tienen sexo y se va a ir de vacaciones en familia “nada más por los niños”.

Si su esposa se entera seguro lo corre y tengo el camino libre

Si eso pasa tendrá un gran pleito con ella, pero como él buscará solucionarlo, entonces ambos se unirán contra ti y serás la mala del cuento.

Ella le pedirá que rompa su relación contigo de inmediato y, aunque no lo haga, te pedirá comprensión mientras las cosas “se enfrían”.

¿Cuál eres tú cuando eres “la otra”?

A la que le prometen todo.

Especialmente que ahora sí ya se va a divorciar y que luego serán felices para siempre (y ese luego nunca llega, ni llegará).

Igual no le crees mucho, pero como te lo promete tanto, tienes la esperanza de que pueda ser verdad.

A la que no le prometen nada.

A la que le piden “vivir el momento” y “no poner etiquetas a la relación”

A la que le piden todo.

Comprensión, anonimato, paciencia, sacrificios, que esté disponible para cuando el señor pueda darse una escapada, consuelo, sexo, amor, apoyo emocional, etc.

A la que él le ha sido “muy honesto”.

El que desde el principio te dejo en claro que no va a dejar a su familia, pero que tú eres una mujer “especial” y que quiere vivir contigo lo que surja. Seguro lo amas y admiras por haber sido un hombre “íntegro y honesto” ¿no?

La que no pide nada.

La mártir que por amor todo lo da, sin esperar casi nada a cambio ( y que es justamente lo que obtiene).

La que lo espera todo (incluso un milagro)

Y se queda esperando y esperando y esperando y…

La “inocente”

La que quiso creer “en el amor”, en que él era sincero cuando te decía que un día todo iba a cambiar y serían felices para siempre…

El problema de cada uno

El problema para él es que no lo descubran y que tal vez no quiere perder a ninguna porque “las ama a las dos”.

El problema real para su esposa no eres tú en tu papel de amante, sino su marido que es capaz de engañarla (contigo o con la que sea que le atraiga).

Tu problema no es que seas una roba maridos, alguien que puede destruir un hogar o lastimar a unos hijos. Tu problema no es que te sientas relegada o tonta. Tu problema no es que no te cumplan las promesas. Ni siquiera es que tu relación esté basada en una mentira.

Tu problema es que estás tan necesitada de amor, que con lo que él te da vas sobreviviendo, pero no puedes florecer, ni tener una pareja ni una familia propia. Tu problema es que cambias el pastel por las migajas cuando te mueres de hambre.

A menos que eso es lo que quieres porque así evitas un real involucramiento emocional.

¿Qué hacer?

Toma una decisión.- Déjalo o no (pero si no, ya no te quejes).

Haz un corte definitivo.- Cero contacto o al menos cero interacción.

No te aisles.- Busca o recupera amigos o familia que te sean de ayuda.

No espies.- Especialmente redes sociales.

Cuidate del canto de las sirenas.- Prometerá cosas en su desesperación.

Evita la “amistad”.- En realidad sólo te quiere tener cerca para convencerte.

Busca ayuda.- Profesional si sientes que recaes o no estás pudiendo.

Un hombre casado está contigo porque tiene problemas que tú no le puedes resolver, pero que al menos lo distraes de ellos.